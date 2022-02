Esta pasada semana hemos escuchado rumores sobre la implementación de un triple check azul de WhatsApp. Quizás no sepas de qué se trata y para qué podría servir, pero la noticia se extendió con mucha rapidez, Y todo porque algún personaje famoso, al conocer la noticia, publicó un tuit en el que mostraba su disgusto. ¿Es cierto? ¿Qué sería este tercer check en tu app de mensajería favorita? Te contamos todo lo que sabemos, pero también hacemos un llamamiento a la tranquilidad. De momento no entra en los planes de WhatsApp implementarlo, y probablemente nunca lo haga.

El triple check azul de WhatsApp

Lo que se ha conocido sobre el triple check azul de WhatsApp es que serviría para notificar a un usuario si se ha hecho una captura de pantalla de una conversación. Algo muy habitual y que realizamos con frecuencia. A veces con intenciones sanas y practicas, y las otras para chismorrear con otros usuarios de la app. ya sabes, «mira lo que ha puesto tal.»

Pero ya se ha desmentido esta noticia, no es más que un rumor falso que no se sabe de dónde ha salido. El propio portal WABetaInfo ya se hizo eco hace casi 2 meses, el 27 de diciembre, en un tuit. «WhatsApp is NOT developing a third blue check to detect screenshots: it’s fake news.» Es decir, que la app no está desarrollando este tercer check para notificar capturas de pantalla. Falso como un euro de madera.

Ya se sabe lo que ocurre con los rumores, que cuando se expanden es difícil pararlos. Muchos usuarios trataban de calmar los ánimos aportando soluciones. Por ejemplo, desde hacer la captura de pantalla con el Modo Avión conectado, lo que evitaría que saliera el triple check azul, abrir sesión en WhatsApp con el ordenador y hacer una foto directamente con el móvil.

Así que no tienes nada que temer, esta funcionalidad no forma parte de la compañía verde, ya que tampoco aportaría demasiado. De momento puede seguir utilizando tu aplicación de mensajería favorita sin tener que temer en ese sentido. Tus capturas de pantalla seguirán siendo anónimas por siempre.

Si escuchas noticias referidas a tecnología y te resultan llamativas, lo mejor es indagar un poco para saber si se trata de fake news, o bien echar un vistazo a este rincón tecnológico, ya que nos solemos hacer eco de todas ellas. Sí, el triple check azul de WhatsApp ha sido una más.