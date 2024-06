Por todo esto me ha gustado el altavoz Baseus AeQur VO20

La firma Baseus cuenta con un catálogo amplios de productos interesantes, nuestros amados gadgets. Si bien la semana pasada tuve la oportunidad de probar unos auriculares económicos, pero de gran solvencia, en esta ocasión me pongo manos a la obra con un producto ideal para estas fechas que se aproximan. El altavoz Baseus AeQur VO20 me acompaña durante un tiempo y estas son mis sensaciones.

Baseus AeQur VO20: sencillo y efectivo

Nos encontramos ante un dispositivo que sigue el patrón habitual de este tipo de productos, forma cilíndrica y un peso bajo de 500 g. Se encuentra forrado de una tela de malla que le da un aspecto premium, en un color gris oscuro. El panel es bastante sencillo, contando con la subida y bajada de volumen, reproducción y pausa, cambio del color del RGB y algo sorprendente, un ecualizador. Además, y bajo una gruesa pestaña de goma nos encontramos con el receptor de carga USB C.

Hablando de batería, este dispositivo proporciona una media de 15 horas de reproducción, lo que es más que suficiente para una agradable velada. El tiempo de carga completa es de unas dos horas y media.

Comentar que los botones cuentan con una agradable iluminación de color verde, lo que facilita su manipulación en ambientes de poca luz. También de reseñar que en los conos laterales encontramos iluminación que podemos ajustar a nuestro gusto. Bastará con realizar una pulsación del botón para cambiar el color, o incluso desactivarlo para ahorrar batería. Pero de noche es un buen acierto e incluso puede hacer función de linterna.

Esta impositivo ha sido equipado con protección IPX5, lo que lo hace ideal para llevarlo a la playa. Este índice de protección indica que es resistente contra sólidos y polvo, por tanto, la arena no supondrá ningún problema para él. Eso sí, no se trata de un dispositivo sumergible, aunque es cierto que soporta las salpicaduras sin ningún tipo de problema.

Otro aspecto a favor de este dispositivo es que cuenta con Bluetooth 5.3, por lo que el emparejamiento con cualquier dispositivo móvil es muy sencillo y rápido. Una vez emparejado, la reproducción comienza en cuanto desees y volver a conectarlo más adelante es igual de simple. En ningún momento durante todo el tiempo realizando pruebas ha habido ningún falso emparejamiento.

Vamos a escuchar

Este altavoz tiene un sonido bastante equilibrado, y además tenemos la ventaja de un ecualizador incorporado que nos permite elegir entre tres tipos de escucha diferente. Puedes ajustar tu contenido a la forma predeterminada en la que quieres oírlo. Este es un detalle que me ha gustado bastante, ya que no todos los altavoces de este rango de precio cuenta cuenta con esta posibilidad.

Por su propia configuración, dispone de dos altavoces de 7,5 W cada uno, no se trata de un dispositivo al cual le podamos exigir demasiado en términos de potencia. Puedes utilizarlo para escuchar sin problema en casa tu música o tus podcasts, o incluso amenizar una velada en la terraza, en el jardín o acompañarte en la piscina. Sin embargo, a la hora de demandar rendimiento en espacios abiertos demasiado amplios se nos va a quedar corto.

No se trata de ningún tipo de inconveniente del propio dispositivo, sino que no está pensado para ese cometido. Por ejemplo, si vas a realizar el ensayo de un baile con niños el un espacio demasiado amplio vas a ver que no cuenta con la potencia adecuada, pero por lo demás este altavoz cumple perfectamente con todo lo que se le pide. , por lo demás, este altavoz cumple con los requisitos de calidad precio y está realmente bien para lo que cuesta.

Disponibilidad y precio

El altavoz Baseus AeQur VO20 tiene un precio de venta recomendado de 39,99 €, y puede adquirirse desde la propia web del fabricante, además de otros comercios electrónicos, como AliExpress. Sin duda, un producto muy equilibrado, que no engaña en ningún momento, proporcionando una buena calidad de audio, una adecuada gestión de la batería y un diseño muy acertado. Si deseas animar este verano con tus contenidos favoritos y tu presupuesto es algo limitado, esta propuesta puede ser una gran opción.