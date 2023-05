Te están cobrando sin que lo sepas: elimina ya estas apps de tu móvil

Recientemente se ha descubierto que hay más de una decena de apps en Google Play Store que han sido afectadas por un virus. Estas tienen además la virtud de realizar cargos no autorizados en tu tarjeta bancaria, por lo que te decimos cuáles son y así podrás hacer la comprobación pertinente. En caso de que tengas alguna de ellas, no lo dudes, elimina la de tu dispositivo.

Las apps que te están robando

Estas son las últimas 11 aplicaciones que están causando problemas a los usuarios. Echa un vistazo rápidamente a tu dispositivo para que, en el caso de que tengas alguna de ellas, puedas borrarla automáticamente.

Beauty Camera Plus Beauty Photo Camera Beauty Slimming Photo Editor Fingertip Graffiti GIF Camera Editor Pro HD 4K Wallpaper Impressionism Pro Camera Microclip Video Editor Night Mode Camera Pro Photo Camera Editor Photo Effect Editor

Lo peor de todo es que el usuario no suele darse cuenta de lo que ocurre, porque se trata de aplicaciones que funciona correctamente, pero que esconden algo malicioso tras ellas. Una vez que las aplicaciones ejecutan, se recibe información muy valiosa, como el número del dispositivo, así como el país en el que se encuentra la víctima. Todo esto es lo que permite a los delincuentes ejecutar esos pagos de los cuales la víctima no se da cuenta. Es más, el malware posibilita suscribirse a productos no solicitados, sin que el usuario tenga que hacer nada.

De momento, no se han dado casos en España sobre estas estafas, pero se trata de un virus que ya está entrando por el este del continente europeo. Puede ser cuestión de poco tiempo que algunos usuarios se encuentran ya con cargos extraños y que no puedan identificar. Además, como se trata de cargos de un importe no muy elevado, quizás no se le preste atención. Lo malo es que son cargos de tipo recurrente, y pueden suponer un importante coste de manera final.

No es la primera vez que la aplicación Play Store de Google cuenta con malware que puede afectar a los usuarios. Un problema que causa bastantes inconvenientes a los usuarios de dispositivos Android, ya que bajo la apariencia de una aplicación normal, como puede ser de fondos de pantalla o un editor de fotos, se encuentra algo bastante más dañino y que tiene especial incidencia sobre el bolsillo del propio usuario. Por tanto, vigila siempre la procedencia de tus descargas y ante cualquier cargo no autorizado, ve tirando del hilo.