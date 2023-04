El supertruco para chatear en WhatsApp con alguien sin guardar su número

Enviar un mensaje por WhatsApp a una persona que no tenemos en los contactos es una lata, ya que no podemos enviarlo si previamente no lo agregamos. Si es alguien con quien vamos a tener una relación estable en el tiempo, muy bien. Pero enviarle un mensaje de WhatsApp a un comprador de Wallapop o de cualquier otra aplicación, o al repartidor de mensajería, y tenerlo que guardar previamente es un suplicio. Esto tiene solución con un truco muy sencillo que te comentamos ahora mismo.

Enviar un WhatsApp a un desconocido

Para ello no hace falta que utilices la propia aplicación de WhatsApp, sino que abras el navegador de tu teléfono móvil o de tu ordenador. No importa que utilices Google Chrome, Safari o el que sea de tu elección, funciona perfectamente en todos.

En la barra de direcciones, copia y pega esto que te indicamos.

wa.me/34XXXXXXXXX

Como puedes apreciar, el código 34 es el de España, y deberás sustituir las X por el número de teléfono de esa persona a la que vas a enviar un mensaje. Si se trata de un usuario de otro país, sustituye el 34 por el prefijo del país correspondiente.

Pulsa enter y ya lo tienes, mandarás el mensaje que desees a un contacto que no tienes guardado. Esto tiene una ventaja muy importante, evitas tener en tu agenda de contactos a personas. Thales como Paco el fontanero, vendedor de Wallapop o repartidor.

Esta podría ser una de las funcionalidades que la aplicación WhatsApp pudiera implementar en un futuro. Es bastante incómodo para personas que no conocen este truco tener que agregar un contacto de uso efímero. A partir de ahora, podrás tener una agenda de contactos mucho más despejada y no hay encontrarte con contactos que no te van a hacer falta en el futuro.

Pero de todas maneras, ya sabes cómo se hace, guárdate esa dirección web en tus favoritos y comienza utilizarla a partir de ahora. La ventaja es que lo que en verdad se está utilizando es WhatsApp web, es decir, no hay ninguna aplicación de terceros ni nada extraño. Una función nativa que se usa desde el navegador, pero que todavía la aplicación no tiene implementada.

La aplicación de WhatsApp continúa con su avance imparable a la hora de introducir nuevas funcionalidades. Recientemente hemos adelantado que será posible enviar notas de voz con carácter temporal, es más, se trata de una salida prácticamente inminente. Por tanto, permanece atento a todo lo que vamos publicando para así poder aprovecharte de ella desde el minuto cero.