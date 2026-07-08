¿Por qué las empresas españolas no logran contratar a sus técnicos IT?

Durante años, el relato fue siempre el mismo: encontrar trabajo en tecnología era cuestión de tiempo y las empresas tenían la sartén por el mango. Hoy, ese guion se ha invertido. Compañías de todos los tamaños publican vacantes para desarrolladores, analistas de datos o expertos en ciberseguridad, reciben decenas de currículums… y aun así se quedan sin cubrir el puesto. El motivo no siempre es la falta de candidatos, sino algo más incómodo de admitir: cada vez más profesionales cualificados rechazan las ofertas que reciben.

El diagnóstico lo confirman las firmas especializadas en selección IT como iTalenters, que constatan cómo muchos candidatos tecnológicos descartan hoy ofertas que meses atrás habrían aceptado sin pensarlo. El resultado es una brecha que ya no se explica solo por la escasez de talento, sino por la forma en que las empresas intentan captarlo.

Miles de vacantes tecnológicas sin cubrir pese a la avalancha de ofertas

España arrastra un déficit estructural de perfiles digitales que las patronales del sector llevan años denunciando. La demanda de programadores, ingenieros de datos y especialistas en seguridad crece a un ritmo que el sistema educativo y el mercado laboral no logran igualar. En el conjunto de la Unión Europea, el objetivo político es tan ambicioso como revelador: alcanzar los 20 millones de especialistas en tecnologías de la información antes de 2030, casi el doble de los que hay ahora.

La paradoja aparente es que esa escasez convive con procesos de selección que se alargan semanas o meses y con vacantes que se reabren una y otra vez. No es que no haya gente; es que la gente adecuada dice que no. Y cuando un perfil técnico se resiste, la empresa no solo pierde a ese candidato: pierde tiempo, dinero y, con frecuencia, la ventana de oportunidad de un proyecto.

Ahora es el candidato quien elige: sobran ofertas, falta el «sí»

El mercado tecnológico se ha convertido en uno de los pocos donde el profesional cualificado suele tener varias puertas abiertas a la vez. Un buen desarrollador rara vez está en búsqueda activa: recibe mensajes de reclutadores casi a diario y compara ofertas como quien compara vuelos. En ese contexto, la relación de fuerzas ha cambiado de bando. Ya no es solo el candidato quien tiene que convencer en la entrevista; es la empresa la que debe demostrar que merece su tiempo.

Esa nueva realidad pilla a contrapié a muchas organizaciones acostumbradas a un mercado en el que bastaba con publicar una oferta y esperar. Hoy, esperar es sinónimo de perder. Mientras una compañía deja pasar los días entre entrevista y entrevista, otra ya ha cerrado la contratación.

Las razones del rechazo, según el sector IT

Los motivos por los que un profesional tecnológico declina una oferta se repiten, y casi ninguno tiene que ver con la mala suerte. El primero es la lentitud. Procesos con cinco o seis rondas, pruebas técnicas interminables y semanas de silencio entre etapas hacen que el candidato, que suele tener otras opciones sobre la mesa, se descuelgue antes del final.

El segundo es una oferta económica por debajo del mercado. Los sueldos tecnológicos han subido con fuerza y muchas empresas siguen anclando sus bandas salariales en referencias antiguas, de modo que su propuesta nace desactualizada.

Pero el dinero no lo explica todo. La experiencia del propio candidato (el trato recibido, la claridad del proceso, la sensación de que al otro lado hay interés real) pesa cada vez más. Un aspirante que se siente un número tiende a marcharse aunque el salario cuadre.

El cuarto factor es más difícil de medir, pero decisivo: el encaje con el proyecto y la cultura de la empresa. El talento tecnológico valora saber qué va a construir, con qué equipo y con qué propósito. Cuando la oferta no transmite nada de eso, el «no» llega solo.

Un problema con factura: el coste económico de dejar un puesto tech sin cubrir

Una vacante abierta no es un espacio en blanco en un organigrama: es un coste. Cada mes que un puesto clave permanece sin cubrir se traduce en proyectos que se retrasan, equipos sobrecargados que asumen el trabajo de más y oportunidades de negocio que no llegan a materializarse. En sectores donde la digitalización marca la competitividad, ese retraso puede significar la diferencia entre liderar un mercado o quedarse atrás.

El impacto se multiplica cuando la prisa lleva a una mala elección. Contratar al perfil equivocado por cerrar rápido suele salir más caro que la propia vacante: rotación temprana, un nuevo proceso desde cero y el desgaste de un equipo que ve entrar y salir a compañeros. Por eso, cada oferta rechazada por un buen candidato es también una señal de alarma sobre la salud del proceso.

Qué está cambiando en la forma de captar talento tecnológico

Ante este escenario, las empresas que aciertan están cambiando su manera de contratar. La tendencia es clara: procesos más ágiles, capaces de decidir en días y no en meses; bandas salariales revisadas con datos reales de mercado; y una comunicación cuidada con el candidato en cada paso, entendiendo que también él evalúa a la compañía.

Cada vez más organizaciones delegan además esa búsqueda en consultoras especializadas que conocen el pulso del sector, saben dónde está el talento y cómo hablarle. La lógica es sencilla: en un mercado en el que el profesional cualificado sobra de opciones, contratar ya no consiste en elegir, sino en convencer. Y convencer, en tecnología, se ha convertido en una ventaja competitiva tan estratégica como el propio producto.