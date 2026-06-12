¿Qué conectar primero, el móvil o el cargador, para evitar daños mecánicos y eléctricos?

¿Qué se debe conectar primero: el cargador o el teléfono? Muchos expertos se han pronunciado sobre una de las preguntas del millón que atañe a los miles de millones de usuarios de los teléfonos móviles. Los especializados en esta materia dejan claro que, para evitar que una subida de tensión perjudique al teléfono, a la larga suele ser más recomendable conectar primero el cargador. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los mejores consejos para poder cargar de la mejor manera posible el teléfono móvil.

Cargar el teléfono móvil se ha convertido en un hábito cotidiano en la vida de las miles de millones de personas que estamos repartidas por todas las partes del planeta Tierra. Los datos de META que hacen referencia a que la aplicación WhatsApp cuenta con 3.000 millones de usuarios mensuales son suficientes como para comprender la importancia de los teléfonos móviles hoy en día. La llegada del smartphone ha hecho más fácil la vida de las personas y, a la par, también ha creado una gran dependencia de este dispositivo.

Por ello, el proceso de carga se considera vital. Y también hacerlo de una forma correcta para no perjudicar a la batería del terminal. En los últimos tiempos, muchos expertos hablan de una obsolescencia programada en el caso de estas baterías, cuyo ciclo de vida suele ser más corto que el del resto del dispositivo. Por ello, para no gastar un dinero cambiando esta parte indispensable del teléfono, es vital llevar una rutina para que no sufra en el día a día.

¿Qué conectar primero: el móvil o el cargador?

Los fabricantes expertos en teléfonos móviles han respondido en numerosos artículos a esta pregunta del millón que tiene una fácil respuesta: es mejor conectar primero el cargador a la corriente. ¿El motivo? Seguir este paso hará que la energía fluya por el dispositivo antes de cargar el teléfono móvil y se evitará que un pico de tensión desemboque directamente en el terminal y pueda acabar con su vida operativa.

Así que los expertos dejan claro que el mejor proceso a la hora de llevar un periodo de carga es conectar primero el cargador al enchufe y, acto seguido, la clavija en el dispositivo. De esta manera se minimiza el riesgo de que estos picos de electricidad puedan dañar la batería. Sí que es cierto que los fabricantes también dejan claro que la diferencia a corto plazo puede ser mínima, pero que a la larga puede hacer que se alargue la vida útil de la batería.

Para hacer que la vida de la batería aguante más y, por consiguiente, el teléfono móvil también, se recomienda comprar un cargador de calidad, ya que uno de baja calidad o que no sea compatible puede causar daños incluso en el terminal. Los expertos también avisan que hay que seguir otros consejos, como evitar cargar el 100% del teléfono de forma continuada. También es obligatorio desconectar el cargador después de que el teléfono haya completado el proceso de carga. Todo con el objetivo de evitar una «sobrecarga» del teléfono y el deterioro de la batería.