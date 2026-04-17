La nueva vivo X300 Series llega a España con óptica ZEISS y potencia de cine

El mercado tecnológico nacional recibe con expectación la presentación de la vivo X300 Series, una familia de dispositivos que busca posicionarse en lo más alto del segmento premium mediante una colaboración técnica profunda con los expertos de ZEISS. Esta nueva generación no se limita a ofrecer especificaciones técnicas de vanguardia, sino que propone herramientas diseñadas específicamente para quienes necesitan capacidades de grabación profesional y una gestión energética que soporte las jornadas más exigentes. Con este lanzamiento, el fabricante refuerza su presencia en España a través de una propuesta que integra hardware de última hornada y funciones de inteligencia artificial aplicadas al flujo de trabajo diario.

El despliegue cinematográfico del modelo Ultra

Dentro de la nueva familia, el vivo X300 Ultra se erige como la herramienta definitiva para la creación de contenido audiovisual de alto nivel. Este terminal destaca por un sistema de cámara triple liderado por sensores de 200 megapíxeles que permiten tomar detalles con una precisión inaudita en movilidad. La capacidad de grabar en formato Log de 10 bits y vídeo 4K multifocal a 120 fotogramas por segundo otorga a los usuarios una flexibilidad creativa similar a la de las cámaras de cine tradicionales. Además, su teleobjetivo alcanza un grado de estabilización CIPA 7, lo que supone el nivel más alto registrado hasta la fecha en la industria de los smartphones.

Para mover semejante despliegue óptico, el dispositivo confía en la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, capaz de alcanzar frecuencias de hasta 4,6 gigahercios para procesar tareas de fotografía computacional y multitarea avanzada sin rastro de latencia. El conjunto se completa con una memoria RAM de 16 gigabytes y un almacenamiento interno de un terabyte, asegurando espacio de sobra para archivos de vídeo en alta resolución. La visualización está a la altura gracias a su panel AMOLED de 6,82 pulgadas con un brillo pico de 4.500 nits que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol.

La eficiencia y autonomía de la versión FE

Por su parte, el modelo FE de la vivo X300 Series se presenta como una alternativa equilibrada que no sacrifica potencia por ser más compacto. Este terminal incorpora el procesador Snapdragon 8 Gen 5 y una impresionante batería BlueVolt de 6.500 miliamperios diseñada para ofrecer una duración prolongada en cualquier escenario. Su pantalla de 6,31 pulgadas ofrece una nitidez excepcional con una densidad de 460 píxeles por pulgada y un brillo máximo que escala hasta los 5.000 nits, facilitando la edición de contenidos en exteriores.

La versatilidad fotográfica también está presente en este modelo mediante una configuración de triple cámara trasera desarrollada junto a ZEISS. El sensor principal de 50 megapíxeles se apoya en un super teleobjetivo que permite realizar capturas a larga distancia con un nivel de detalle profesional. Además, el dispositivo cuenta con certificaciones de resistencia IP68 e IP69, lo que asegura su integridad frente al polvo y al agua a alta presión, convirtiéndolo en un compañero robusto para cualquier tipo de aventura o entorno de trabajo.

Precios y disponibilidad en el mercado español

La comercialización de estos productos en España se ha estructurado para ofrecer el máximo valor desde el primer día. El vivo X300 Ultra se venderá exclusivamente en un pack profesional por un precio de 2.399 euros, el cual incluye accesorios de alto valor como el estabilizador vivo SmallRig Pro, un kit fotográfico con empuñadura y teleobjetivo, y una funda exclusiva. Este paquete integral está pensado para cubrir todas las necesidades de un profesional de la imagen sin requerir inversiones adicionales en accesorios externos.

El modelo vivo X300 FE estará disponible a partir del 29 de abril con un precio de partida de 999 euros para el terminal libre. Existe también una opción bundle por 1.099 euros que añade el cargador y el extensor de teleobjetivo. Como incentivo adicional, todos los usuarios que se suscriban a la newsletter de la marca antes del 29 de abril recibirán de regalo el nuevo vivo Watch GT 2, un reloj inteligente valorado en 129 euros que destaca por su pantalla AMOLED y una autonomía que puede alcanzar los 25 días de uso.