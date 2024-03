El móvil no carga: qué debo comprobar para solucionarlo

Quedarnos sin batería en el móvil es uno de los terrores más habituales para quienes gustamos disfrutar de un entorno en conexión. Si pones tu teléfono a cargar y ves que el nivel de la batería no sube, deberás comprobar todo esto antes de plantearte una reparación.

Mi móvil no carga: razones habituales

La mayor parte de casos la solución es bastante sencilla, pero esta es la checklist habitual antes de dar otros pasos.

Comprueba la toma de corriente

No suele ser muy habitual, pero quizás el enchufe no esté recibiendo carga. Quita el teléfono de esa toma y prueba en otra diferente de casa o la oficina. Si no hay corriente, comprueba el cuadro de magnetotérmicos, alguno puede haber saltado.

Atento al cable y cargador

Por estas razones es importante comprobar con otro cable y cargador. Pide alguno prestado, ya que puede que tanto uno como otro se hayan deteriorado. Los cables, sobre todo, si no son de buena calidad, son bastante propensos a deteriorarse con el paso de tiempo.

Chequea el conector de carga del móvil

También es bastante común que se acumule suciedad en la toma de corriente del teléfono. Esto da como resultado una carga, irregular, y en caso extremos, que no pase corriente de ningún tipo. Apaga el teléfono e introduce suavemente un palillo de madera por el conector. También puedes probar con un spray de aire comprimido. Vuelve a comprobar para ver si ya se ha solucionado.

Apaga el móvil y enciéndelo de nuevo

Hay ocasiones en las que los procesos internos del móvil dan como resultado que este no consiga entender que el teléfono se está cargando. No pasa nada, tan sencillo como apagar el teléfono, esperar unos segundos y volver a enchufarlo a la corriente. Puede que de esta manera ya se haya solucionado.

¿Y si todo falla?

Si todas estas opciones dan como resultado que el teléfono sigue sin cargar, podemos entender que la batería ha muerto de manera fulminante, aunque lo habitual es que vaya dando muestras de que ya no se encuentra en buenas condiciones. En el hipotético caso de que tu teléfono estuviera dentro del periodo de garantía, no dudes en ejecutarla, si no, hay multitud de tiendas que ofrecen el reemplazo de batería a un precio bastante económico, por lo que podrá seguir utilizando tu teléfono un tiempo más. Ante un móvil que no carga, hay que tomar todas estas medidas y no preocuparse, porque todo tiene solución.