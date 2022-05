«El metaverso ya está cambiando las vidas de la gente joven»

El metaverso es un universo paralelo que se hará presente en pocos años. Ofrecerá oportunidades diferentes de poder interactuar, y cambiará la manera en la que nos relacionamos con la tecnología y con muchos aspectos de la vida real. Desde inversiones, videojuegos o comercio electrónico, el metaverso se está preparando para proporcionaros experiencias diferentes a lo que conocemos Hemos hablado de ello con Manuel Agudo, CEO de OpenWebinars.

¿Cómo podríamos explicarle al ciudadano de a pie qué es el metaverso y cómo puede cambiar sus vidas?

El metaverso es un mundo paralelo al nuestro al que se accede desde un ordenador, videoconsola o teléfono móvil. En función de cuánto te acerques la pantalla a los ojos la experiencia será más o menos completa. Si utilizas un casco de realidad virtual, podrás interactuar con las cosas como si realmente estuvieran en tu entorno. Si lo haces con un monitor normal, tu visión estará compartiendo el mundo virtual con la sala donde estés. Por el momento, el tema de trajes hápticos y demás para potenciar la experiencia, queda para las películas tipo Ready Player One.

En cuanto a cómo puede cambiar las vidas de las personas: ya está cambiando las vidas de la gente joven. Fortnite, Roblox o Minecraft son metaversos utilizados por cientos de millones de personas. Fortnite sería un metaverso con poca personalización más allá de las skins de los personajes o el nivel en el que juegas. Roblox, sin embargo, te permite jugar en los metaversos (juegos inmersivos; no son todos) que han creado algunos usuarios e, incluso, crear el tuyo propio.

La tendencia ahora es incorporar cada vez más transacciones económicas al metaverso. Por ejemplo, facilitar la compra de ropa virtual para los avatares. ZARA ya está dentro de ZEPETO ofreciendo sus prendas a cambio de una moneda virtual.

El desarrollo próximo para el mundo del marketing y el comercio electrónico parece bastante prometedor. En el mundo del entretenimiento también habrá grandes avances con el consumo grupal de películas o conciertos.

¿Se está apostando realmente por la transformación digital en el ámbito empresarial o es solo una moda?

Hay un mal común que se sigue observando en muchas pymes: apostar por la transformación digital no es solo comprar hardware. Es fundamental el cambio de mentalidad. Y para ese cambio es necesario incluir la formación. No hay transformación sin formación. Los equipos necesitan sentirse capacitados para cambiar sus inercias. De lo contrario, los discursos se quedan vacíos. No puedes apostar por la transformación digital sin una apuesta concreta en el área formativa de tu empresa. Así incluimos el qué y el cómo.

¿Cuáles son las oportunidades tangibles del metaverso que llegarán antes?

Comercio electrónico, videojuegos, moda y entretenimiento están avanzando más rápido que el resto de sectores. Son pioneros también en promover los intercambios económicos en el metaverso. La formación también puede verse beneficiada de experiencias más inmersivas donde sea más fácil la interacción con otros alumnos, con el profesor… o con los ejercicios y exámenes.

La ventaja la lleva el sector de los videojuegos, desde luego. Hace años que experimenta con este tipo de experiencias y solo hay que ver los volúmenes de negocio que se mueven para saber que esto no es un experimento.

¿Cambiaremos nuestros hábitos de compra al igual que lo hizo Amazon ya hace años?

Sí. Aunque no será algo que afecte a todos los sectores por igual. Es el momento de diseñar nuevas experiencias de compra que construyan nuevos puentes en la interacción entre la plataforma y la persona. Hasta ahora compramos en Internet empleando una foto y un listado de características. En el mejor de los casos, tenemos hoy varias imágenes y un vídeo, o un modelo 3D de calidad intermedia que rotamos con el ratón o arrastrando con el dedo en el móvil… Todo esto se queda corto para lo que puede ofrecer el metaverso. Por ejemplo, podemos coger un producto en nuestras manos, sacarlo de la caja, abrir sus compartimentos, revisarlos, comparar proporciones, tamaños, etcétera. Si tenemos los mapeados y coordenadas que definen nuestro propio hogar seremos capaces de integrar mobiliario nuevo en las estancias y navegar por ellas en tiempo real, con calidad fotorrealista. En el plano de seguridad es probable que también haya mejoras notables. Replicar una web para hacer phishing y engañar a clientes potenciales (robándole datos) es mucho más fácil que replicar una línea de caja para hacer checkout y pagar en el metaverso. Y a todo esto se le añaden las posibilidades de blockchain, que son muchas.

Por todo, el metaverso puede suponer una revolución tan importante como lo fue la llegada de Internet hace ya casi tres décadas.