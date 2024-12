El Mac mini M4 reventará las ventas: claves por las que será así

A finales de octubre Apple anunció un secreto a voces, el lanzamiento de un nuevo Mac mini M4. Ahora, tras dos meses desde su puesta a la venta, se está demostrando que este ordenador está siendo una de las apuestas de los usuarios. El Mac mini probablemente siga esa tendencia ascendente por todas estas razones.

El Mac mini M4 es la sorpresa del año

Para comenzar, el nuevo chip M4 dispara el rendimiento al máximo, a la vez que es muy eficiente en términos energéticos. Al usuario le interesa un dispositivo que sea capaz de trabajar sin interrupciones, y esta pequeña bestia es una muestra de que en Apple diseña unos chips muy competentes.

El tamaño compacto no es una novedad, pero este es más pequeño que nunca y parece mentira que esconda tanta potencia concentrada. El concepto de ordenador de sobremesa puede estar comenzando a experimentar un giro, de ser un equipo relativamente abultado a pasar a ser un pequeño cubo que puede conectar en cualquier pantalla.

Además, creo que uno de los factores claves que están explicando el éxito de este ordenador es ese precio tan competitivo. El modelo base parte de los 719€, y hablamos de la última generación de chips y 16 GB de memoria RAM. Si bien el modelo más capacitado lo supera en 1000€, una gran base de usuarios tiene más que de sobra con el Mac mini M4 básico.

Finalmente, creo que es un ordenador que da respuesta a un espectro muy amplio de usuarios. En sus configuraciones más elevadas pueden mover un juego de alto rendimiento, a dar soluciones en cuanto a diseño gráfico o simplemente, tratarse de un equipo para un usuario estándar. Una inversión que, vista con el paso del tiempo, no deja de ser una que tiene un retorno muy elevado.

He tenido la oportunidad de probar este nuevo ordenador y eso sorprendente en todos los aspectos. Muy potente, extremadamente silencioso, no ocupa nada sobre la mesa y puedes llevarlo a cualquier lugar cómodamente. Creo que no existe nada más equilibrado en cuanto a términos de rendimiento y precio.

El mundo de los Mini PCs está experimentando un auge espectacular, y hay muchísimas opciones en Windows, incluso muy económicas y bastante eficientes. Pero tener un ordenador Mac no pasa ahora por realizar una inversión muy alta. Si puedes aprovechar alguna pantalla, o bien adquirir una de primera mano que encuentras desde 100€, tienes un equipo muy top. El Mac mini M4 va a seguir dando de qué hablar, modestamente, creo que ha eclipsado al lanzamiento los nuevos iPhone en septiembre.