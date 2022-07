Me han robado el móvil en verano, ¿qué hago?

Por desgracia, el robo de un teléfono móvil es algo que sucede todos los días en España. 1500 dispositivos son sustraídos cada día en nuestro país. Ahora que llega el verano, la ciudades más turísticas son objetivos fáciles para los amigos de lo ajeno. Si has tenido la desgracia de que te roben el móvil, sigue estos pasos para que, al menos, puedas tener la certeza de que nadie haga uso de él y se convierta en un auténtico pisapapeles.

¿Qué hago si me roban el móvil?

Si tienes la certeza de que te lo han robado, ya sea al descuido o por la fuerza, hay que tratar de poner las cosas difíciles a los ladrones. En primer lugar, trata de conservar la calma, seguramente no sea algo fácil, pero ayudará a actuar de manera correcta.

Lo primero que debes hacer es llamar a la compañía telefónica desde otro número y comunicar la situación, solicitarás que bloqueen la tarjeta sim para que el ladrón no pueda hacer uso de la línea. Busca el IMEI del dispositivo, lo encontrarás en la caja, y solicita al operador que bloquee el teléfono por IMEI. Esto conseguirá desconectarlo totalmente de la red y que ese teléfono no vuelva a conectarse a una red europea. En algunos casos, tu teléfono móvil puede acabar en el país que no es de Europa, por lo que este bloqueo no tendrá efecto. Pero no te preocupes, hay muchas maneras de ponérselo muy difícil a estos sinvergüenzas.

Acto seguido, haz un rápido repaso a todas las aplicaciones que tuvieses instalada en tu teléfono móvil y deshabilitar el acceso a ellas desde un ordenador, para ello, retira las autorizaciones pertinentes y cambia las contraseñas. Con tus redes sociales pueden hacer verdaderas maldades, como suplantar tu identidad o tener acceso a mensajes privados.

Tanto si se trata de un iPhone como de un teléfono Android, de manera remota puedes borrar el contenido del dispositivo. Haz esto si tienes la certeza de que no lo vas a recuperar.

Los dispositivos Android realizan esta acción mediante Google Encontrar mi Teléfono. Puedes acceder con tu credenciales de que cualquier ordenador o sea desde el teléfono móvil de alguien. Quienes utilicen un iPhone, tienes la posibilidad de hacerlo desde la función Buscar mi iPhone. Dejarás el dispositivo como pisapapeles, de tal manera que nadie pueda acceder a los datos y no pueda realizar ningún tipo de acción sobre el teléfono. Solamente le quedaría la opción de venderlo por piezas o volver a engañar a otro incauto.

Todo el proceso debe concluir con la denuncia ante la policía.

Para ello, lleva anotado el número de IMEI del dispositivo para que conste en el expediente. Todavía queda la posibilidad de que puedas recuperar tu dispositivo y, quizás caiga en manos de alguien que se dé cuenta que se trata de un dispositivo robado y lo entregue en una comisaría.

Consejos para evitar el robo de tu móvil

A no ser de que se trate de un robo con fuerza, la mayoría de los teléfonos móviles que se sustraen en España caen por el método del descuido. Es decir, te levantas de la mesa de un restaurante y te lo has dejado ahí, también es muy habitual encontrarlos en el banco de un parque, en la playa, en la piscina o en un comercio. Si eres algo olvidadizo, antes de salir de cualquier lugar da un vistazo rápido a todo lo que tienes a tu alrededor y comprueba tus bolsillos.

Aunque pierdas tu teléfono móvil o te lo roben, una buena manera de protegerse es asegurar tu dispositivo para estas ocasiones. Ten en cuenta que el seguro de un teléfono móvil puede solamente cubrir el robo con violencia, por lo que deberás elegir una póliza que cubra también las pérdidas y los hurtos.

Si tienes hijos pequeños, no le dejes el teléfono móvil cuando estás en cualquier lugar abierto. Para un ladrón, arrancar de las manos el teléfono móvil si este está sujetado por un niño pequeño es mucho más fácil. Además, nuestro instinto nos hace quedarnos con la persona vulnerable y no salir detrás del ladrón a buscar un aparato que puedes reponer.

En el caso de las mujeres, si usan bolso siempre ha de ir cerrado y cruzado hacia adelante. Guardarlo dentro de un bolsillo con cremallera dentro del mismo bolso aumentará las posibilidades de que tu teléfono se encuentre más seguro. No es que queramos volver los paranoicos, pero un smartphone de alta gama vale más de 1000 € y su robo o pérdida supone un auténtico descalabro.

En todo caso, piensa que la mayoría de robos de móviles siempre es debido al descuido de su propietario. No le pierdas ojo y evítate un disgusto aplicando estas medidas de seguridad. Y, por supuesto, si te encuentras un teléfono en la calle, trata de localizar al dueño revisando la agenda, en caso de que sea posible, o mucho mejor, deposítalo en una comisaría de policía.