Los precios de los dispositivos móviles han aumentado considerablemente desde que pasaron de ser teléfonos a convertirse en teléfonos inteligentes. Ya no nos extraña tener que pagar más de 1000 € por alguno de ellos. Se rumorea incluso el iPhone 13 que se presentará en cuatro días tenga un coste bastante superior que su predecesor, en torno a un 5 % más caro en los modelos Pro y Pro Max. Con esos precios, lo habitual es que las propias operadoras ofrezcan un seguro móvil, recomendando siempre su contratación. Ahora bien, ¿es realmente necesario?

¿Qué es un seguro móvil?

Bajo esta denominación encontramos la contratación de una póliza que cubre diversas contingencias en nuestro dispositivo móvil. No todos tienen el mismo coste ni cubren las mismas incidencias. Por eso, antes de contratar tu seguro móvil debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

El dinero que hayas tenido que abonar por el dispositivo. Siempre es muy recomendable un seguro si el móvil pasa a las cuatro cifras y, además, lo estás pagando a plazos.

El precio de la póliza. Los seguros móviles cuentan con amplias diferencias de precio dependiendo de la cobertura que ofrezcan. No contrates nunca a lo loco, analiza todas las posibilidades que hay a tu alcance. Hay incluso operadoras que ofrecen un mes de seguro gratuito, puede ser siempre una buena opción antes de lanzarse a contratar de manera definitiva.

Debes leer siempre de manera detallada que está ocurriendo en la póliza. Gran parte de ellas no cubren el robo, sino el hurto. Y es que hay diferencia entre ambas acciones. Lo más indicado es escoger la cobertura más completa, incluso informarse de si hay periodo de carencia y franquicia.

Ls consultas más habituales a los seguros son sobre la posibilidad de sustitución de la pantalla, algo que suele suceder con demasiada frecuencia. El teléfono se cae al suelo y el panel se rompe en mil pedazos. Son reparaciones caras, por tanto debe saber con antelación si tu seguro la aborda, en qué condiciones y si hay que abonar una franquicia.

¿Cuándo no contratar un seguro?

Antes de contratar un nuevo seguro has de informarte si tu seguro de hogar cubre también las contingencias de tu teléfono móvil. Para ello, no dudes en llamar a la aseguradora e informarte, porque no tiene mucho sentido pagar dos veces por lo mismo.

Lógicamente, las personas que viven en ciudades grandes y que utilizan mucho el transporte público tiene más posibilidades de sufrir el hurto de su dispositivo. Si vives en un pueblo quizás no te convenga o compense tener que pagar un seguro, ya que las posibilidades de robo se reducen bastante. O bien, puedes valorar opciones más económicas. Dentro de la gama de seguros para dispositivos móviles, existen diversas opciones, desde un seguro básico a uno mucho más completo. Debes ser tú quien debes sopesar cuál es el que más te conviene.