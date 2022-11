Las estafas digitales: cómo evitarlas y esquivar el peligro

Las estafas digitales son, por desgracia, demasiado habituales. El miedo continuo a que accedan a nuestros datos siempre está ahí. Por eso, tomar nota de estos consejos hará que aprendas a diferenciar un timo de lo que no lo es. Si bien los ciberdelincuentes son cada vez más astutos, puedes protegerte si siempre guardas cautela y no te dejas llevar por las prisas.

Trucos para no caer en las estafas digitales

En primer lugar, todas las estafas digitales están relacionadas con una cosa, el dinero. El objetivo de los maleantes es tener acceso a tu cuenta bancaria, o bien, robarte tus datos para poder cometer ellos sus fechorías. Nada más apetecible que tener una copia de tu DNI para poder pedir un préstamo a tu nombre y comenzar un rosario de denuncias que van a llegar a tu nombre.

Para ello, se valen de la urgencia y de la prisa. Por ejemplo, «tienes pocos minutos para acceder a esta oferta» o «revise con urgencia los datos, su cuenta está en peligro», pasando por «debe pagar unas tasas para que llegue su envío». A estas prisas hay que responder siempre con lo mismo, con calma. Debes realizar las comprobaciones pertinentes antes de dar el paso.

Ojo a la banca online

Si lo que se te reclama es el acceso a tu banca digital, mucha cautela, el phishing no es una broma. Normalmente los bancos no se comunican por correo electrónico para que accedas a tu cuenta, y si se trata de alguna urgencia, ten por seguro que lo que vas a recibir es una llamada de tu oficina. Mucho ojo a los SMS, ya que los bancos se comunican de esta forma, y también los delincuentes. La diferencia es que el remite en el caso de los últimos en un número corriente de teléfono, no un código o el propio epígrafe del banco.

Una buena manera de evitar las estafas bancarias es, ante la duda, ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de tu entidad y corroborar la información. También debes tener la app de tu banco siempre actualizada a la última versión. Evitarás brechas de seguridad.

Por un SMS o correo electrónico nunca se te va a solicitar tu contraseña ni tus claves. No hagas caso a esos mensajes alarmistas en los que se indica que tienes un descubierto en cuenta y que para solucionarlo has de pinchar en ese enlace. Los mensajes suelen venir además muy mal redactados, con un lenguaje de robot, ya que son simples traducciones hechas automáticamente.

Tampoco facilites datos personales ni por teléfono ni otro medio. Si el banco es el que está contactando contigo, ya los tiene y no es necesario que aportes nada más. Así que, ni claves ni nada similar, y si se te solicita el DNI, solo proporciona las últimas cifras y la letra.

La desconfianza es nuestra mejor arma para no caer en las estafas digitales. Así que, sospecha de las prisas, de los mensaje alarmistas y de todo lo que tenga un aire apocalíptico.