Ed Sheeran lidera la lista de las canciones más reproducidas en Apple Music en los últimos 10 años

Apple Music ha querido celebrar sus primeros diez años de vida compartiendo una lista que resume todo su devenir desde 2015. Se trata del Top 100 de las canciones más reproducidas en Apple Music en los últimos 10 años, y la ganadora absoluta ha sido «Shape of You», el éxito de Ed Sheeran lanzado en 2017.

Lo que comenzó como una canción que casi acaba en manos de Rihanna, según ha explicado el propio artista en una entrevista con Zane Lowe, terminó convertida en un fenómeno global. «Shape of You» no solo batió el récord del mayor número de streams en su primer día, sino que acumuló más de 1.800 días en lo alto del Top Pop de Apple Music en algún país. En más de 1.000 de ellos, fue la número uno en el ranking general.

Una historia que casi no fue

Lo más curioso del caso es que Ed Sheeran, al principio, no tenía claro si esa canción encajaba en su disco. Durante la charla con Apple Music, reconoce que pensó que encajaría mejor como un tema para Rudimental con Rihanna. Afortunadamente para él y para la historia del pop, sus productores le convencieron de lo contrario y el resto ya es historia.

Sheeran recuerda con cierta nostalgia aquellos días: “Estaba tan enfocado en compararla con todo lo demás que no me di cuenta de lo especial que era. Ahora, ocho años después, sigo tocándola en todo el mundo, incluso en la selva de Camboya”. La conexión de «Shape of You» con públicos tan diversos tiene que ver, según el propio músico, con su ritmo universal, al que algunos asocian con el dancehall, otros con ritmos punjabi y otros con folk irlandés.

También The Weeknd, Post Malone o Billie Eilish

El Top 50 de esta lista refleja la enorme diversidad de estilos y artistas que han dominado el panorama musical de la última década. The Weeknd se hace con el segundo puesto gracias a «Blinding Lights», otro himno global. Drake aparece varias veces en el listado, con títulos como «God’s Plan», «One Dance» o «Nice For What».

Post Malone se posiciona como uno de los grandes protagonistas del ranking, con varias canciones en el top, como «Sunflower», «rockstar», «Circles» o «Wow.». Billie Eilish también se cuela con fuerza, gracias a «bad guy» y «lovely», junto a Khalid.

Puesto Canción Artista 1 Shape of You Ed Sheeran 2 Blinding Lights The Weeknd 3 God’s Plan Drake 4 Sunflower Post Malone, Swae Lee 5 rockstar Post Malone feat. 21 Savage 6 One Dance Drake feat. Wizkid & Kyla 7 SICKO MODE Travis Scott 8 Perfect Ed Sheeran 9 No Guidance Chris Brown feat. Drake 10 bad guy Billie Eilish 11 Closer The Chainsmokers feat. Halsey 12 Starboy The Weeknd feat. Daft Punk 13 goosebumps Travis Scott 14 STAY The Kid LAROI, Justin Bieber 15 HUMBLE. Kendrick Lamar 16 Dance Monkey Tones And I 17 Freestyle Lil Baby 18 The Box Roddy Ricch 19 7 rings Ariana Grande 20 Someone You Loved Lewis Capaldi 21 Nice For What Drake 22 thank u, next Ariana Grande 23 Drip Too Hard Lil Baby, Gunna 24 Unforgettable French Montana feat. Swae Lee 25 In My Feelings Drake 26 Nonstop Drake 27 No Role Modelz J. Cole 28 Circles Post Malone 29 Lucid Dreams Juice WRLD 30 I Like It Cardi B, Bad Bunny, J Balvin 31 XO TOUR Llif3 Lil Uzi Vert 32 Going Bad Meek Mill feat. Drake 33 HIGHEST IN THE ROOM Travis Scott 34 Dynamite BTS 35 Better Now Post Malone 36 Congratulations Post Malone feat. Quavo 37 Mask Off Future 38 For The Night Pop Smoke feat. Lil Baby & DaBaby 39 Yes Indeed Lil Baby, Drake 40 Sum 2 Prove Lil Baby 41 Passionfruit Drake 42 WAIT FOR U Future feat. Drake & Tems 43 Believer Imagine Dragons 44 Work Rihanna feat. Drake 45 Don’t Bryson Tiller 46 New Rules Dua Lipa 47 Wow. Post Malone 48 Havana Camila Cabello feat. Young Thug 49 Life Is Good Future feat. Drake 50 lovely Billie Eilish, Khalid

Un ranking que define el pop del siglo XXI

La lista completa está disponible en la playlist oficial 10 años de Apple Music: grandes éxitos, e incluye canciones que no solo han arrasado en reproducciones, sino que han marcado momentos clave en la cultura reciente. De la mano de artistas como Travis Scott, Ariana Grande, BTS, Imagine Dragons o Dua Lipa, el listado nos recuerda que las canciones más reproducidas en Apple Music no solo han sido éxitos de ventas, sino auténticos fenómenos sociales.

También permite ver la huella que deja cada artista en la plataforma. En el caso de Ed Sheeran, por ejemplo, figura con hasta 11 canciones en el Top 500. Además de “Shape of You” y “Perfect” (puesto 8), aparecen temas como “Photograph”, “Galway Girl” o “Thinking Out Loud”, consolidando su papel como uno de los grandes iconos del pop moderno.

Sheeran, agradecido con su legado musical

Durante la conversación con Zane Lowe, Sheeran dejó clara su conexión con los fans y el poder que tiene una canción para cruzar fronteras: “Estoy agradecido de tener canciones así, de poder estar en cualquier parte del mundo, que alguien me dé una guitarra y hacer feliz a alguien con ella”.

Y aunque no la considera su obra maestra, “Shape of You” le acompaña siempre, en conciertos, en viajes remotos, en recuerdos de una época que marcó su carrera. Una década de Apple Music que, sin duda, tiene banda sonora. Y empieza con una melodía que todos conocemos.