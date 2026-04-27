ECOVACS presenta el DEEBOT X12, su nuevo robot aspirador con tecnología FocusJet

ECOVACS ha presentado el DEEBOT X12, su nuevo robot aspirador y friegasuelos dentro de la gama premium X Series. La nueva familia llega en dos versiones, DEEBOT X12 OmniCyclone y DEEBOT X12 PRO OMNI, con una propuesta centrada en mejorar la limpieza de manchas difíciles, reducir el mantenimiento manual y adaptar el funcionamiento del robot al nivel de suciedad de cada estancia.

Más potencia de succión y mejor limpieza en bordes

La principal novedad de esta generación es FocusJet, una tecnología de predisolución de manchas que actúa antes del fregado. El sistema aplica agua a presión sobre la suciedad más incrustada para ablandarla y facilitar su retirada posterior con la mopa de rodillo. Según la compañía, esta función está pensada para restos habituales en cocinas o zonas de mucho tránsito, como grasa, café, salsa o manchas secas.

El DEEBOT X12 combina esta tecnología con OZMO ROLLER 3.0, un sistema de fregado con rodillo que se autolimpia durante el uso. La mopa es un 50% más larga que en la generación anterior, lo que permite cubrir más superficie en cada pasada. Además, el sistema de autolimpieza continua ayuda a evitar la acumulación de residuos y reduce el riesgo de arrastrar suciedad de una zona a otra.

En el apartado de aspirado, ECOVACS incorpora el sistema BLAST, con una potencia de succión de hasta 22.000 Pa. Esta cifra sitúa al DEEBOT X12 entre los robots aspiradores más ambiciosos de la marca, especialmente para recoger polvo, pelos y partículas de mayor tamaño en suelos duros y alfombras.

La limpieza de pelos también se refuerza con ZeroTangle 4.0, una tecnología diseñada para reducir los enredos en el cepillo principal. Esta mejora puede resultar especialmente útil en hogares con mascotas o con personas de pelo largo, donde los robots aspiradores suelen requerir más mantenimiento.

Otro de los puntos destacados es TruEdge 3.0, que optimiza la limpieza en bordes, esquinas y zonas cercanas a muebles. El objetivo es que el robot se acerque mejor a rodapiés y rincones sin depender tanto de repasos manuales.

En alfombras, el robot eleva la mopa automáticamente para evitar mojar las fibras. También incorpora sistemas de navegación y detección de obstáculos para adaptar la limpieza en tiempo real y evitar elementos habituales en casa, como cables, juguetes o mascotas.

Una estación OMNI para automatizar el mantenimiento

El DEEBOT X12 se completa con una estación OMNI, encargada de automatizar buena parte del mantenimiento diario. Esta base permite lavar la mopa con agua caliente a presión, gestionar residuos y preparar el robot para nuevos ciclos de limpieza.

En el caso del DEEBOT X12 OmniCyclone, la estación incorpora PureCyclone 2.0, una tecnología sin bolsa que busca reducir el uso de consumibles. Esta diferencia puede ser relevante para quienes buscan un robot de gama alta con menos costes recurrentes asociados al vaciado.

La autonomía también se ha trabajado con PowerBoost Charging Plus, un sistema de recarga rápida pensado para que el robot pueda continuar la limpieza en viviendas grandes sin interrupciones prolongadas. La idea es que el dispositivo recupere batería durante las pausas de mantenimiento y pueda seguir funcionando con mayor continuidad.

Inteligencia artificial para planes de limpieza personalizados

La experiencia de uso se apoya en AGENT YIKO 2.0, el asistente inteligente de ECOVACS. Este sistema permite gestionar el robot desde la configuración inicial hasta las rutinas diarias, con la posibilidad de generar planes semanales personalizados en función de los hábitos del usuario y del tipo de estancia.

El robot también puede detectar automáticamente zonas especialmente sucias o permitir que el usuario seleccione áreas concretas desde la aplicación. De esta forma, no es necesario limpiar toda la vivienda si solo se quiere actuar sobre una mancha o una zona concreta.

Precio y disponibilidad del DEEBOT X12

El DEEBOT X12 OmniCyclone tiene un precio oficial de 1.399 euros, aunque la marca anuncia una promoción especial de lanzamiento durante dos semanas que reduce su precio a 1.249 euros. Por su parte, el DEEBOT X12 PRO OMNI está disponible por 1.119 euros.