Cuatro dispositivos HONOR para triunfar regalando tecnología este Día de la Madre
Este 3 de mayo, apuesta por regalar rendimiento, funcionalidad y diseño con esta selección de dispositivos HONOR para cada tipo de madre. Encuentra la opción perfecta para la tuya.
El Día de la Madre se acerca y, con él, la búsqueda de un regalo que esté a la altura. En un momento en el que la tecnología forma parte esencial de nuestra rutina diaria, y también de la suya, elegir un dispositivo adaptado a sus necesidades de uso se ha posicionado como una opción cada vez más relevante.
Por ello, HONOR, la marca de tecnología global propone en esta ocasión cuatro dispositivos para cada tipo de madre. Una selección tan única como ella, basada en sus hábitos de consumo para acompañarle cada día.
HONOR MagicPad 4
Para aquellas madres que no paran, pero que también merecen descanso y desconexión, HONOR MagicPad 4 es la combinación perfecta de funcionalidad y entretenimiento. Su pantalla OLED de 12,3 pulgadas con resolución 3K y frecuencia de actualización de 165 Hz ofrece una experiencia visual envolvente, ideal tanto para disfrutar de una serie como para organizar tareas con mayor comodidad. Todo ello con un diseño ultrafino de tan solo 4,8 mm de grosor, que la convierte en una opción ligera y fácil de integrar en cualquier momento del día.
Disponible a partir de 699€.
HONOR Magic8 Pro
Para las que adoran capturar cada momento, HONOR Magic8 Pro destaca por su rendimiento y capacidades fotográficas. Este smartphone incorpora un sistema de cámara triple con un teleobjetivo de hasta 200 MP, que permite lograr imágenes con gran nivel de detalle en distintas condiciones de luz, junto a una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, que garantiza la mejor experiencia de visualización. A esto se suman sus funciones impulsadas por inteligencia artificial y una batería de larga duración, de 6270 mAh, pensada para aguantar el ritmo de todo el día.
Ahora disponible a partir de 1.099€.
HONOR Magic V5
Para las madres que necesitan un dispositivo “para todo”, HONOR Magic V5 redefine la experiencia móvil gracias a su formato plegable. Su pantalla flexible de 7,95 pulgadas permite alternar entre un smartphone compacto y una amplia superficie ideal para trabajar, leer o disfrutar de contenido multimedia. Todo ello acompañado de un diseño premium y ligero, con 8,8 mm de grosor y 217 g de peso, que lo convierte en el compañero perfecto tanto en casa como fuera de ella, también gracias a su batería de 5820 mAh con carga rápida de 66W.
Todo ello por un PVP de 1.999€.
HONOR 400
Finalmente, para las que buscan un dispositivo práctico y estético para el día a día, HONOR Magic 400 ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento y usabilidad, con un PVP desde 379,00€. Integra una cámara principal de 200 MP con tecnología AI que permite capturar momentos sin necesidad de ajustes complejos. Su pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz aporta una visualización fluida, mientras que su batería de hasta 6.000 mAh garantizan una autonomía más que suficiente para toda la jornada. En el tono Desert Gold, es la apuesta perfecta para este Día de la Madre.
