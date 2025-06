Cómo recuperar un mensaje borrado en WhatsApp paso a paso

Con copia de seguridad o sin ella, existen varios métodos para recuperar un mensaje borrado en WhatsApp, tanto en Android como en iPhone. Aquí te explico todos los pasos, pero has de tener en cuenta que no todos funcionan siempre.

¿Se pueden recuperar mensajes borrados en WhatsApp?

Sí, aunque dependerá de cómo y cuándo se borraron, y si tienes activa la copia de seguridad. WhatsApp permite restaurar chats desde Google Drive (en Android) o iCloud (en iPhone), pero también hay soluciones alternativas mediante apps o software externo. Estas son todas las opciones disponibles de forma detallada.

Restaurar mensajes con copia de seguridad

Este es el método más fiable y oficial. WhatsApp guarda según tu configuración una copia de seguridad en la nube, desde la que puedes recuperar mensajes eliminados.

En Android

Abre Google Drive y asegúrate de que existe una copia de seguridad reciente de WhatsApp. Desinstala WhatsApp de tu móvil. Vuelve a instalarlo desde Google Play. Inicia sesión con el mismo número de teléfono. Cuando la app detecte la copia, toca en Restaurar.

Al hacerlo, se recuperarán los mensajes y archivos existentes en la copia. Ten en cuenta que se sobrescribirá el historial más reciente, por lo que podrías perder los mensajes posteriores a la copia.

En iPhone

Abre la app de iCloud Drive y verifica que tienes una copia activa. Desinstala WhatsApp y vuelve a instalarlo desde la App Store. Inicia sesión con el mismo número y pulsa en Restaurar historial de chats.

¿Y si no tengo copia de seguridad?

En ese caso, las opciones se complican. WhatsApp no guarda los mensajes de forma local más allá de su almacenamiento interno. Sin embargo, algunos programas externos permiten escanear la memoria del dispositivo para buscar fragmentos recuperables. Herramientas como Dr.Fone, iMyFone D-Back o Tenorshare UltData ofrecen esa posibilidad, aunque su efectividad no está garantizada y suelen ser de pago. Es importante usar estos programas con precaución, ya que pueden requerir acceso completo al teléfono.

¿Puedo ver mensajes borrados de otros?

Si alguien borra un mensaje en una conversación contigo y no lo llegaste a leer, WhatsApp no permite acceder a ese contenido… oficialmente. Sin embargo, hay apps como Notification History, en Android, que almacenan el contenido de las notificaciones, permitiéndote ver el mensaje antes de que se haya eliminado. No es completamente fiable, pero puede funcionar si tienes activadas las notificaciones.

Cómo evitar volver a perder mensajes

Para evitar disgustos en el futuro, lo mejor es tener siempre activa la copia de seguridad automática. Puedes configurarla desde:

Android: Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Guardar en Google Drive.

iPhone: Configuración > Chats > Copia de seguridad > Realizar copia ahora.

También puedes activar la copia en local (en Android) para guardarla en la memoria del teléfono como medida extra.

¿Qué pasa si uso WhatsApp en varios dispositivos?

Desde que WhatsApp permite usar la misma cuenta en varios dispositivos, las copias de seguridad también se sincronizan. Sin embargo, restaurarlas solo es posible desde el dispositivo principal. Por eso, si borras un mensaje en uno, se borrará en todos los demás. Aun así, si instalas WhatsApp de cero en otro móvil y restauras desde una copia anterior, puedes recuperar mensajes antiguos que ya no están en el dispositivo anterior.

Un último consejo

Evita usar métodos no oficiales que prometen recuperar un mensaje borrado de WhatsApp con trucos milagrosos. Muchos de ellos son estafas o apps con malware. Si quieres recuperar conversaciones importantes, la copia de seguridad sigue siendo tu mejor aliada.