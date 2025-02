Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp robada

Un fallo de seguridad o la falta de precaución puede dar como resultado que te roben la cuenta de WhatsApp. No es el fin del mundo, ya que en este artículo voy a mostrarte cómo puedes recuperar tu cuenta de WhatsApp robada. Aunque no deja de ser un incordio, estos son los pasos que debes dar para que puedas emplear de nuevo la aplicación de mensajería más exitosas del mundo sin tener que cambiar de número.

Recuperar tu cuenta robada de WhatsApp

Uno de los métodos más rápidos para que puedas recuperar tu cuenta de WhatsApp robada es volver a registrarte con tu número de teléfono. Para ello, abre la aplicación, y sigue los pasos normales como cuando te registraste.

Tendrás que introducir un código de verificación que llega por SMS y recuperarás el acceso. Ahora bien, si quien te robó la cuenta activado la verificación en dos pasos y no tienes el código, deberás esperar siete días para poder acceder de nuevo.

En este caso, es recomendable escribir un correo de soporte a WhatsApp, en el que pongas en el asunto que tu cuenta ha sido robada. El correo lo enviarás a esta dirección, [email protected] y deberás incluir tu número de teléfono con el formato internacional, contar brevemente lo que te ha pasado y solicitar que desactiven esa cuenta, de esa manera, podrás recuperarla más adelante.

Evitar que vuelva a pasar eso clave para que no tengas problemas en el futuro. Puedes activar la verificación en dos pasos fácilmente, ya que se hace desde Configuración. Por supuesto, el código de verificación no lo compartirás con nadie, y cuando se dice esto es en el sentido más estricto de la palabra, no lo compartas ni con tu pareja.

Regularmente, WhatsApp te irá solicitando el número de recuperación para acceder a tu cuenta. Sin embargo, este proceso es el que reforzará de manera definitiva tu cuenta de WhatsApp e impedirá en muchos casos que vuelva a ser robada.

Si por cualquier causa tu cuenta de WhatsApp ha sido robada, deberás pensar qué es lo que ha podido ocurrir para que se de esa situación. No es algo habitual, así que conviene hacer memoria y recordar si hemos proporcionado nuestro número de recuperación, alguna persona o hemos introducido nuestro número de teléfono en algún lugar sospechoso. En la actualidad, los ciberdelincuentes tienen herramientas muy poderosas para hacerte pasar un mal rato.

Pero como todo en la vida, la solución pasa por ponerse manos a la obra y comunicarlo a la propia aplicación para que tengas tu cuenta de nuevo lo antes posible.