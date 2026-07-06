Cómo activar el contenido sensible en el iPhone y por qué deberías hacerlo hoy mismo

Muchos usuarios tienen esta función delante cada día y ni siquiera saben que existe. Aprender cómo activar el contenido sensible en el iPhone apenas cuesta unos segundos y sirve para algo muy concreto, evitar que una imagen o un vídeo con desnudos aparezca en pantalla sin avisar. En lugar de mostrarlo, el móvil lo difumina y te deja decidir si quieres verlo o no. Es una barrera pensada tanto para adultos que reciben contenido no deseado como para el teléfono de un menor.

La función se llama oficialmente Aviso de contenido sensible y Apple la incorpora desde iOS 17. No hay que descargar nada ni pagar por ella, viene integrada en el sistema.

Qué hace exactamente el Aviso de contenido sensible

El iPhone analiza las fotos y los vídeos que recibes para detectar posibles desnudos. Cuando encuentra uno, lo muestra borroso y añade un aviso antes de que llegues a verlo. A partir de ahí decides tú: puedes pulsar Mostrar si quieres abrirlo, o usar el botón de alerta para acceder a recursos de ayuda, bloquear a quien lo envió y, en el caso de iMessage o las videollamadas de FaceTime, denunciar al remitente a Apple.

Conviene aclarar un punto que suele generar dudas. Todo el análisis ocurre dentro del propio dispositivo mediante aprendizaje automático. Apple no recibe las imágenes ni se entera de si se ha detectado un desnudo, salvo que tú decidas denunciar de forma expresa. La detección funciona en Mensajes, AirDrop, las videollamadas y mensajes de vídeo de FaceTime, los álbumes compartidos y los pósters de contacto. Solo actúa sobre desnudos, no sobre otro tipo de contenido violento o desagradable.

Cómo activar el contenido sensible en el iPhone paso a paso

El proceso es muy simple:

Abre Ajustes. Entra en Privacidad y seguridad. Baja hasta Aviso de contenido sensible. Activa el interruptor principal.

Al encenderlo se aplica de golpe a todas las apps compatibles, aunque puedes desactivarlo en las que no te interesen desde esa misma pantalla. Si tienes un Apple Watch emparejado, la función se activa también en el reloj.

Y si el iPhone es de un menor

Aquí hay un matiz importante. El Aviso de contenido sensible protege a quien usa el teléfono, pero para un niño Apple ofrece una herramienta específica llamada Seguridad en las comunicaciones, que forma parte del control parental y detecta tanto lo que el menor recibe como lo que intenta enviar. Si tu objetivo es blindar el móvil de un hijo, esa es la opción que debes buscar dentro de Tiempo de uso, además de dejar activado el Aviso de contenido sensible.

En cualquier caso, encender esta función no tiene contrapartidas, ya que no ralentiza el teléfono, no comparte tus datos y siempre te deja la última palabra sobre qué ves.