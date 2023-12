Las apps que necesitas para hacerte bien el nudo de la corbata

Con la llegada de las fechas de Navidad sacamos nuestras mejores galas de los armarios y podemos encontrarlo con un inconveniente, el de no saber anudar la corbata o la pajarita. Aquí está la solución, porque estas son las apps imprescindibles para aprender a hacer el nudo de la corbata. Y si le dedicas algo de tiempo, podrás además atreverte con los nudos más bonitos y complejos. Toma nota de cuáles son las soluciones más indicadas para que puedas presumir de un nudo bien hecho y presentable.

Apps para hacer el nudo de la corbata

La primera propuesta es la de la app Nudo de corbata, su nombre ya es de por sí muy expresivo. Lo que nos gusta de esta aplicación es que tiene excelentes valoraciones y que muestra cómo hacer el nudo de una forma sencilla, sin complicaciones y de manera muy gráfica.

Descargar en iOS y en Android.

Otra de las propuestas más interesantes pasa por descargar How to tie a knot y que enseña no solo los nudos más elegantes como Windsor, Half Windsor, Four in Hand o el Pratt, sino que además nos indica como anudar un foulard, una bufanda o poner el pañuelo en la chaqueta. Puedes descargarla en Android.

How to tie a tie es una propuesta que tenemos en iOS y en Android para hacernos el nudo de forma correcta y que aquello no parezca un calcetín arrugado. Nada menos que 25 nudos diferentes con los que atreverse, por tanto, tienes bastante en dónde elegir para que vayas bien presentable y presumiendo de un nudo bien realizado y que destaque.

Otras opciones que también puedes valorar

Si no deseas descargar ninguna app en tu teléfono móvil y quieres atajar por la vía rápida, quizás la recomendación de YouTube sea la más adecuada. Encuentras videos interesantes que te muestran paso a paso cómo hacerlo. Por ejemplo, los de la última app que hemos referido tienen un extenso canal que puedes ver aquí y en el que te enseñan todos los trucos, peor también a doblar bien una camiseta.

Ya no tienes excusa, estas Navidades no te puedes permitir presentarte en la cena de Nochebuena o en la comida de Navidad con el nudo de la corbata mal hecho, gracias a estas aplicaciones podrás presumir de una corbata bien bonita. Además, se trata de un proceso de aprendizaje muy divertido que quedará para toda la vida.