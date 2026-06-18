Apple lanza un reto de 10 minutos por el Día Internacional del Yoga en el Apple Watch

Apple aprovechará el Día Internacional del Yoga, que este año se celebra el domingo 21 de junio de 2026, para activar un reto especial en el Apple Watch. Los usuarios podrán obtener un premio digital de edición limitada si registran ese día un entrenamiento de yoga de al menos diez minutos.

La fecha se conmemora cada 21 de junio desde que la Asamblea General de Naciones Unidas la proclamó en 2014. La iniciativa de Apple traslada esta celebración a la app Entreno y la acompaña con nuevos contenidos en su servicio de suscripción Fitness+.

Cómo conseguir el premio del Apple Watch

La mecánica es sencilla. El usuario deberá abrir la app Entreno del Apple Watch, elegir la modalidad Yoga y completar una sesión de diez minutos o más durante el 21 de junio. Al terminar, el reloj registrará datos como la frecuencia cardiaca y una estimación de las calorías activas, mientras que el resumen quedará disponible en la app Fitness del iPhone.

No se trata de un regalo físico ni de un descuento, sino de un distintivo digital de edición limitada. Según la información facilitada por Apple, el requisito es registrar la sesión con el reloj y no se vincula la obtención del premio a una suscripción a Apple Fitness+.

Una nueva serie de yoga para empezar el día

La segunda novedad llegará a Apple Fitness+ con Yoga matutino con Jessica, una serie dirigida por Jessica Skye, integrante del equipo de entrenadores de la plataforma. Estará formada por sesiones de flujo energético de diez minutos concebidas para realizarse por la mañana, con ejercicios de respiración y estiramiento antes de comenzar la jornada.

Apple también destaca dos propuestas de mayor duración. El programa Crea un hábito de yoga en 4 semanas combina cada semana una secuencia lenta y otra más dinámica, ambas de diez minutos. Por su parte, 12 sesiones de yoga para estirar se centra en movimientos suaves, relajación y música de Sollos.

El planteamiento permite elegir entre una sesión aislada y programas distribuidos durante varias semanas. No obstante, las referencias a reducir el estrés, aumentar la flexibilidad o favorecer la calma deben entenderse como objetivos declarados por el servicio, no como resultados médicos garantizados.

Fitness+ no exige tener un Apple Watch

Aunque el premio del Día Internacional del Yoga sí está ligado al reloj, Apple Fitness+ puede utilizarse únicamente con un iPhone compatible. El Apple Watch añade métricas personalizadas en tiempo real, como la frecuencia cardiaca y las calorías estimadas, pero no es obligatorio para acceder a los entrenamientos.

En España, Fitness+ cuesta 9,99 euros al mes o 79,99 euros al año y se encuentra dentro de la app Fitness. Su catálogo incluye yoga, fuerza, HIIT, pilates, baile, ciclismo y otras modalidades, con sesiones de diferente duración y nuevos contenidos cada semana.