La velocidad con la que avanza la tecnología hace que acumulamos en casa teléfonos móviles antiguos. Muchas veces están cogiendo polvo en un cajón y no les estamos sacando partido. En ese caso, lo más sensato es donarlo a alguna ONG que pueda utilizarlo en proyectos en países en vías de desarrollo, o bien, llevarlo al punto limpio para que sea convenientemente reciclado. De un teléfono móvil viejo se pueden obtener gran cantidad de metales preciosos para su aprovechamiento. Vamos a proporcionarte algunas ideas que puedes utilizar emplear para darle un nuevo uso a ese teléfono móvil antiguo. Nos referimos a teléfonos de unos 10 años para acá, es decir, smartphones. Si no es de esta categoría, estas ideas no pueden ser aplicadas.

¿Qué hago con mi móvil antiguo?

Cámara de videovigilancia

Sí, si compras una cámara de videovigilancia, las hay desde 20 € en Amazon, puedes conectarla vía Wi-Fi o Bluetooth a ese teléfono móvil para que la pantalla de este dispositivo sirva como monitor de vigilancia. Así podrás controlar a tu bebé observar quien entra o sale de tu domicilio. Es una de las ideas más punteras y que servirá para que tu smartphone antiguo siga teniendo vida

Para los músicos

Con alguna aplicación para poder afinar instrumentos de cuerda y que a la vez sirva de metrónomo, ya no tienes que comprar estos accesorios en una tienda de música. Tanto si tocas la guitarra, como el violín o el ukelele, tienes aplicaciones como Afinador y Metrónomo, que te posibilita afinar los instrumentos de cuerda más comunes. Si deseas además afianzar tu ritmo, utiliza la función de metrónomo y estarás haciendo que tu teléfono móvil antiguo siga funcionando.

Para deportistas

Si se le puede instalar alguna aplicación para monitorizar los entrenamientos, te dará muchísimo juego. Quienes entrenan con el teléfono tienen miedo a que se caiga, se moje o se pierda. Si reservas tu teléfono móvil antiguo para salir a correr todos estos temores se disipan de un plumazo.

Navegador GPS

Puedes utilizar una aplicación como Waze, que es gratuita y de tipo colaborativo. Así no estarás utilizando tu teléfono móvil principal para moverte en coche o en patinete eléctrico.De esta manera, estarás dando una nueva vida a ese dispositivo antiguo que tenías olvidado en un cajón.

Cámara deportiva

Con el soporte adecuado puedes utilizarlo como cámara deportiva cuando sales a rodar en bicicleta o realizas rutas de senderismo o trepidantes bajadas por pistas de esquí. Es cierto que hay cámaras económicas que dan buen resultado, pero puedes ahorrarte esa inversión aprovechando tu teléfono antiguo.

Banco de pruebas

Si el teléfono no funciona, y la electrónica es una de tus pasiones, puedes utilizarlo como banco de pruebas, desmontarlo, analizar cómo son sus componentes, volver a montarlo, en definitiva, realizar bricolaje tecnológico que incluso podría servirte para revivirlo comprando las piezas de repuesto. En sitios como Ali express encuentras la mayor parte de piezas de repuesto de un teléfono antiguo a un precio muy asequible.

Todas estas propuestas son ideales para volver a darle vida a un teléfono móvil antiguo. Si no te decides por ninguna, haz el esfuerzo y llévalo al punto limpio para que sea convenientemente reciclado. Un dispositivo móvil no se puede tirar jamás a la basura, ya que posee elementos muy contaminantes como la batería. No tienes nada que perder, pero sí mucho que ganar.