Facebook te pedirá un selfie cuando dude de quién está usando tu cuenta

Seguramente no te gustaría que nadie empezase a usar tu cuenta de Facebook por ningún motivo, ya sea una persona que quiere espiar tus mensajes o tu información personal, o incluso que alguien que no sólo busque robar tus datos sino que pretenda usar tu cuenta para cualquier actividad ilegítima como contratar anuncios sin tu consentimiento. Pues bien, parece que Facebook está trabajando en una función de verificación que usará tu rostro de tal modo que, si detecta una actividad extraña, como que te conectas desde un lugar poco habitual o que tu cuenta está activa al tiempo en dos lugares, te pedirá que te hagas un “selfie” y lo subas para confirmar que eres el dueño legitimo de la cuenta.

El sistema se es usará el potente reconocimiento facial de Facebook; pero la fotografía no se publicará ni se almacenará: sencillamente se usará para comprobar tu identidad y descartar que es otra persona o un bot (un programa de ordenador) y después se eliminará.

La noticia ha sido publicada por Wired y señala que Facebook ha confirmado estar trabajando en esta funcionalidad a modo de “captcha” para identificar actividades sospechosas en distintos lugares, como puede ser el envío de solicitudes de amistad, la contratación de anuncios de pago o la edición de éstos. Cuando se detecte esta actividad, el sistema bloqueará temporalmente los accesos sospechosos hasta que revise la fotografía. La compañía no ha dado muchos detalles técnicos, entre otras cosas, para no dar pistas a quienes ya estén estudiando cómo rebasar esta nueva seguridad. Por otro lado, no está claro si esta funcionalidad podrá ser empleada en todas las regiones por las distintas regulaciones en lo que se refiere al reconocimiento de rostros o el almacenamiento de datos biométricos. Así, el reconocimiento de rostros que funciona en regiones como EEUU para ayudar a etiquetar a personas en las fotos, no se puede usar en Europa por las regulaciones con respecto a la privacidad.