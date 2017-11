Samsung usa la realidad virtual para luchar contra el acoso escolar

Samsung está convencida de que uno de los campos más importantes en los que se puede aplicar la realidad virtual es en la educación y por ello ha llevado a cabo el proyecto “Asignatura Empatía” con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que tiene como objetivo luchar contra el acoso escolar a través de la tecnología. Samsung asegura que la realidad virtual puede ayudar a los alumnos a vivir experiencias de un modo mucho más directo, y como parte del proyecto ha producido un vídeo narrado en realidad virtual que recrea un caso de “ciberbullying” sufrido por un escolar. De este modo, los alumnos participantes han podido “vivir” un caso “bullying virtual” a través las gafas Samsung Gear VR.

El vídeo se puede ver en el sitio web de Samsung (puede disfrutarse con gafas de realidad virtual, pero también como un vídeo normal directamente con el navegador), y muestra un caso de acoso a un niño en el entorno escolar. El vídeo dura sólo unos 6 minutos y ha sido concebido para mostrar a los jóvenes el problema del acoso escolar, aunque no pone al espectador en el papel del acosado sino el de un un compañero o alguien que presencia el acoso. El vídeo es algo duro en algún momento, pero parece que se ha intentado no dar un todo demasiado dramático y sólo muestra un breve acoso a través de redes sociales. Al ser tan breve, no se profundiza demasiado en lo que supone la situación de acoso, pero se muestran algunas acciones que pueden llevar a cabo quienes presencien el acoso. Por otro lado, tampoco se muestra una represión muy dura sobre el acosador.

Junto con el vídeo, Samsung ha realizado un estudio en el que han participado casi 1.400 escolares de entre 12 y 13 años, con una una encuesta entre los participantes. Según el estudio, un 19% de los alumnos se identifica con el protagonista y más de un 10% de los jóvenes afirma haber ampliado su percepción de qué es el “bullying” al tomar conciencia de que decir mentiras sobre los demás o difundir rumores falsos también son formas de acoso. Aunque comportamientos como “burlarse de manera desagradable de alguien” o “insultar reiteradamente” son reconocidos por la inmensa mayoría de los estudiantes como acoso, este reconocimiento se incrementó todavía más entre los participantes que habían experimentado el vídeo.

En cualquier caso, la iniciativa de Samsung es muy elogiable porque evidencia que la tecnología de realidad virtual puede tener un impacto muy grande para este tipo de proyectos educativos y de concienciación. El mayor problema a día de hoy es que para disfrutarlos el equipo es todavía caro (las gafas de Samsung funcionan sólo con sus móviles de gama más alta) y la oferta de contenidos es todavía limitada.