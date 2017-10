¿Usas apps para ligar? Cuidado con lo que compartes

Si usas aplicaciones para ligar o tener citas, es posible que haya más información tuya disponible por ahí de la que te gustaría. Y es que hay apps como Happn que buscan que puedas contactar con personas que te has cruzado o de las que has pasado cerca; pero que por ello mismo son perfectas para que cualquier desaprensivo pueda espiar dónde te encuentras o ir trazando los lugares que frecuentas. Tan sólo necesita crear un perfil falso para espiar tu información de localización o la que hayas publicado en tu perfil, que igual no te apetece que conozca alguien que no busca precisamente tener una cita romántica contigo.

Según un informe de investigadores del desarrollador de soluciones para seguridad Kaspersky (que curiosamente ha sido acusada recientemente de dejar que el gobierno ruso espiase a Estados Unidos a través de sus programas), muchas aplicaciones para encontrar pareja como Tinder, Badoo, Happn o Badoo tienen grietas de seguridad importantes tanto en el aspecto de la localización (en muchas puedes buscar perfiles cercanos) como en la transmisión de los datos, que en muchos casos no se realiza de manera cifrada, de manera que pueden ser espiados fácilmente por un ciberdelincuente si estás en una red Wi-Fi insegura.

Según Kaspersky, con un poco de investigación social es fácil cruzar los datos de estas aplicaciones para dar con los perfiles sociales reales de los usuarios: basta con disponer de datos como el centro en el que se estudió, el nombre de pila que suele ser real, la ciudad y la ocupación para encontrar rápidamente los perfiles en Facebook o LinkedIn. Evidentemente, lo más preocupante siempre es que alguien puede crear uno o varios perfiles falsos para contactar con cualquier “víctima” y tratar de encontrar información muy valiosa o, como muchas veces sucede, tratar de contactar por e-mail o por otro medio para enviar malware y tomar control del ordenador o para llevar a cabo algún tipo de chantaje.

En el sitio web Secure List de Kaspersky puedes encontrar un análisi bastante pormenorizado de distintas apps para cotas con los ejemplos que muestran la cantidad de información que se comparte en estas apps (aunque en muchos casos es similar a la que comprate cualquiera en sus redes sociales) y el tipo de vulnerabilidades más habituales que han encontrado. En el estudio faltan muchas apps que son más populares en nuestro territorio como Lovoo, POF o Meetic; pero si eres usuario de cualquiera de ellas, sencillamente ten un poco de sentido común y toma unas mínimas precauciones antes de compartir información sensible, ya que nunca sabes quién está realmente “al otro lado”.