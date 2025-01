García Ortiz bloquea la investigación del Supremo: se quedó el móvil y no lo entrega al juez

La sección de Informática de la Fiscalía General del Estado ha remitido un informe al Tribunal Supremo en el que detalla que no existe constancia de la devolución del teléfono móvil oficial entregado a Álvaro García Ortiz. Así consta en un documento fechado el 27 de enero de 2025 al que ha tenido acceso OKDIARIO. Se trata del móvil que usó el día de la filtración de los correos electrónicos íntegros del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso con el fiscal Julián Salto que contenían información confidencial que acabó en el Palacio de la Moncloa y sus medios de comunicación afines.

El informe, que responde a un requerimiento de la Sala Segunda del alto tribunal en el marco de la causa especial que mantiene imputado a García Ortiz. Explican que la sección de informática entregó a García Ortiz un dispositivo Samsung A54 el 24 de mayo de 2024. Sin embargo, según indica el documento, «no consta en esta sección la recepción de dispositivo móvil alguno desde la fecha que el juez indica, ni que haya sido solicitada su devolución». La respuesta de la Unidad de Apoyo se dirige a la secretaria del juez del Supremo, quien había solicitado información el pasado 24 de enero sobre el cambio de dispositivo móvil por parte del fiscal.

El documento oficial elaborado en la propia Fiscalía General revela un detalle significativo sobre el procedimiento interno de control de dispositivos móviles en la Fiscalía General del Estado: no se registra el número IMEI –la matrícula que identifica a los móviles– de los terminales entregados. Según explica el informe, esta información «no se registra en la aplicación de gestión interna, al no ser de utilidad a los efectos de entrega de móviles». Por ello no es posible saber si García Ortiz al devolver un móvil devuelve el que le entregaron u otro del mismo modelo.

La gestión de los dispositivos móviles en la institución implica a varios organismos gubernamentales. El informe señala que la oficina de móviles depende de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes –de Félix Bolaños–, que actúa como intermediaria con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda –de María Jesús Montero–.

Dudas sobre el formateo

El escrito, firmado por el jefe de sección de Informática de la Unidad de Apoyo, concluye señalando que, debido a lo expuesto anteriormente, «esta sección no dispone de la información solicitada en cuanto al formateo del dispositivo». Si García Ortiz borró la información de su móvil no lo hizo con el visto bueno del responsable de Informática de Fortuny.

La causa especial en la que se enmarca este requerimiento de información se encuentra en fase de instrucción. Esta investigación sobre los dispositivos móviles oficiales se produce en un momento de especial relevancia institucional, dado el papel fundamental que desempeña la Fiscalía General del Estado en el sistema judicial español. La gestión y control de los dispositivos electrónicos oficiales cobra particular importancia por la naturaleza sensible de la información que pueden contener.

El Samsung A54, modelo entregado según consta en el informe, es un dispositivo de gama media-alta lanzado al mercado en 2023, que cuenta con características técnicas adecuadas para el uso profesional, incluyendo sistemas avanzados de seguridad y protección de datos. Sin embargo, García Ortiz decidió cambiarlo al saberse investigado. También Pedro Sánchez y varios ministros cambiaron sus dispositivos por esas fechas.