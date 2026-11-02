Un Rafale Marine aterriza al primer intento en el INS Vikrant: la India prepara 26 cazas navales para su portaaviones de 45.000 toneladas

Un caza Rafale Marine aterrizó el 29 de octubre de 2026 en el INS Vikrant, el primer portaaviones construido en la India. Lo hizo al primer intento. La Armada india lo comunicó al día siguiente en la cuenta oficial de su portavoz en X, con tres fotos y un vídeo.

Es el paso previo a la llegada de los 26 Rafale Marine que Nueva Delhi compró a Francia en abril de 2025. El contrato ronda los 630.000 millones de rupias. La Armada describe las pruebas como «los primeros pasos hacia la puesta en servicio operativa del avión».

Un piloto de Dassault en cubierta

Las imágenes oficiales muestran la secuencia completa. En una, el caza despega desde el trampolín de proa, la rampa curva que lanza el avión hacia arriba. En otra, un oficial observa desde la isla del barco cómo el Rafale toca la cubierta.

La tercera foto muestra a un alto mando de la Armada india saludando a un piloto. En el mono de vuelo lleva el nombre de Dassault Aviation, el fabricante del avión. En la manga luce un parche con las banderas de Francia y la India y la palabra «Goa».

El comunicado no dice cuántas tomas se hicieron ni cuánto durarán los ensayos. Tampoco aclara qué avión se usó. La India aún no ha recibido ninguno de sus 26 cazas.

Trampolín y cables de frenado

El Vikrant usa el sistema STOBAR, siglas en inglés de despegue corto con recuperación frenada. Así lo explica la ficha oficial del barco de la Oficina de Información del Gobierno indio (PIB). Los aviones despegan con ayuda del trampolín y aterrizan enganchados a cables tendidos sobre la cubierta.

Ese esquema obliga a probar el Rafale Marine de otra manera, porque en el Vikrant el caza tiene que salir por una rampa y frenar con un cable al aterrizar.

Según la PIB, el avión lleva un tren de aterrizaje reforzado y un gancho de cola. El gancho es la pieza que atrapa el cable en la toma. Con estas piezas puede operar desde un barco en movimiento, incluso con mala mar.

Un pedido de 26 cazas

El acuerdo entre los dos gobiernos se firmó el 28 de abril de 2025 en Nueva Delhi. Lo rubricaron el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, y el entonces ministro francés de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu. Así consta en la nota oficial del Ministerio de Defensa indio.

De los 26 aviones, 22 son monoplaza y 4 biplaza, para instrucción. En el paquete entran también los simuladores, el armamento y la logística, y hasta equipo extra para los Rafale que ya vuela la Fuerza Aérea india. El acuerdo incluye además una fábrica de fuselajes del Rafale y talleres de mantenimiento en la India.

La última entrega está prevista para 2030, y los pilotos indios se forman a caballo entre Francia y su país. Defensa habla de «miles de empleos» ligados a esas fábricas y talleres.

Con ese contrato, la India se convirtió en el primer cliente extranjero del Rafale naval. Lo recoge el informe de la PIB sobre el Rafale Marine. En exportación, el Rafale compite con el Eurofighter, con más pedidos europeos, y con el Gripen E sueco y su hora de vuelo más barata.

262,5 metros de cubierta india

El barco que acaba de recibir al Rafale es el mayor buque de guerra construido nunca en la India. Entró en servicio en Kochi el 2 de septiembre de 2022, tras ponerse la quilla en 2009, con 262,5 metros de eslora, unas 45.000 toneladas y una punta de 28 nudos (unos 52 km/h).

Su nombre viene del primer Vikrant, el viejo portaaviones que combatió en la guerra de 1971 contra Pakistán y se retiró en 1997. Para el nuevo, la PIB presume de un 76 % de fabricación nacional, con unas 30.000 toneladas de acero especial de la empresa pública SAIL.

A bordo viven unas 1.600 personas y caben hasta 30 aeronaves. Entre ellas hay cazas MiG-29K y helicópteros Kamov-31 y MH-60R. Los primeros aterrizajes de cazas llegaron en febrero de 2023 y las tomas nocturnas, en mayo de ese año.

El relevo del MiG-29K

La PIB presenta el Rafale Marine como respuesta a «las limitaciones de la flota actual de MiG-29K». Es el caza de origen ruso que opera hoy en los portaaviones indios. Los nuevos aviones podrán volar desde el Vikrant y desde el INS Vikramaditya.

La ficha oficial le da una velocidad máxima de Mach 1,8, unos 1.912 km/h. Su techo es de 50.000 pies, unos 15.240 metros. Lleva el radar RBE2 de Thales y misiles Meteor, MICA, SCALP-EG y Exocet AM39.

El Gobierno indio lo ve como una solución provisional. Espera a su propio caza naval bimotor, el TEDBF. Estados Unidos, por su parte, trabaja ya en el relevo de sus cazas navales, el F/A-XX de sexta generación.

Para 2030, la India espera tener 62 Rafale en servicio. La cifra suma los 36 que compró la Fuerza Aérea en 2016. Será el primer país después de Francia con las dos versiones a la vez.

Sin fecha para el primer escuadrón

La Armada no ha publicado el calendario de las pruebas. Tampoco ha dicho cuándo llegará el primer avión indio. Las fuentes oficiales solo fijan 2030 como límite para completar las entregas.

No hay datos oficiales sobre tomas con armamento completo ni despegues nocturnos. Tampoco sobre el encaje del caza en los ascensores y el hangar del Vikrant. Son pasos pendientes antes de que el Rafale Marine sea operativo en la Armada india.

La confirmación del aterrizaje se ha publicado en la cuenta oficial del portavoz de la Armada india el 30 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Armada india (SpokespersonNavy).