Nuevo golpe a los agricultores venezolanos: un barco llega con 30.000 toneladas de arroz y azúcar importados en plena cosecha

Un buque descargó 30.000 toneladas de alimentos en Guaranao, en la península venezolana de Paraguaná. Desde Fedeagro relacionan la llegada de estas importaciones con los problemas que están teniendo los productores venezolanos para dar salida a su propia cosecha.

La carga incluía 15.000 toneladas de arroz paddy y 15.000 de azúcar refinada. Algunos productores cuestionan también que se haya elegido este puerto en lugar de Puerto Cabello. La llegada del cargamento coincide, además, con un nuevo momento de dificultades para los productores que intentan vender la cosecha nacional.

La descarga en Guaranao se aparta de la ruta habitual por Puerto Cabello

Fuentes del sector agrícola sostienen que llevar la mercancía hasta Guaranao encarece el flete, ya que este tipo de operaciones suele realizarse en Puerto Cabello. También consideran que la elección de este puerto podría estar relacionada con el intento de mantener el cargamento fuera del foco público. Por el momento, no se ha divulgado ninguna cifra que permita calcular ese posible sobrecoste.

La investigación señala a MICEVEN C.A., procesadora instalada en Araure, como principal beneficiaria de la operación. También figura entre los grupos supuestamente favorecidos Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A., según fuentes del sector.

Estas fuentes señalan que ambas compañías estarían vinculadas a empresarios de origen chino. También existen señalamientos de que la carga procedería de Guyana, aunque en la documentación aparece Brasil como país de origen. Estas afirmaciones no aparecen respaldadas por una resolución administrativa o judicial publicada.

Las importaciones de arroz coinciden con el pico de la cosecha venezolana

Fedeagro alertó el 9 de junio de que durante 2026 ya habían ingresado más de 300.000 toneladas de arroz. El gremio estimaba unas 200.000 toneladas para complementar el consumo nacional. También denunció dificultades para recibir la cosecha local correspondiente al ciclo 2025-2026. Portuguesa y Guárico concentran cerca del 85% de la producción nacional, según la investigación. El problema de las importaciones de arroz también forma parte del debate que se mantiene en Europa.

Dato Cifra divulgada Referencia Carga llegada a Guaranao 30.000 toneladas 15.000 de arroz y 15.000 de azúcar Arroz importado en 2026 Más de 300.000 toneladas Estimación de Fedeagro Necesidad complementaria calculada 200.000 toneladas Estimación del sector Precio pagado al productor De 0,40 a 0,30 dólares por kilo Descenso aritmético del 25% Coste de producción nacional Entre 600 y 630 dólares por tonelada Fuentes agrícolas Valor del producto importado Entre 270 y 380 dólares por tonelada Fuentes agrícolas

Los datos publicados en esta tabla contienen una discrepancia. Fedeagro indicó la rebaja del precio en un 35%, pero los dos valores divulgados equivalen al 25%. No se publicó otra base de cálculo que explique ese porcentaje. La investigación atribuye al producto importado exoneraciones de IVA y aranceles.

El agroproductor venezolano Miguel Arvelaiz, residente en España, explicó el efecato que, según denuncia, están teniendo estas importaciones: “El mercado quedó abastecido por meses justo cuando comienza la cosecha nacional. Eso destruye el precio del productor venezolano”.

Los antecedentes investigados incluyen cambios aduaneros y salidas con chatarra

Esta operación se relaciona con cargamentos anteriores investigado. Uno transportó 10.000 toneladas de arroz paddy en el MV Agios Porfyrios. La carga fue exportada por SRMZ Food Trading Limited y consignada inicialmente a Xie Yen Alimentos Agroindustriales C.A. El artículo sostiene que los datos de SIDUNEAWORLD habrían cambiado durante la travesía.

El medio también documentó la llegada del Cleante a Puerto Cabello el 23 de mayo, con otras 15.000 toneladas de carga. Posteriormente, el barco habría salido del puerto con chatarra ferrosa y otros materiales industriales. Fuentes del sector interpretaron este viaje de vuelta como una posible compensación para evitar las operaciones bancarias habituales. Sin embargo, la información consultada no incluye ninguna confirmación oficial sobre este mecanismo.

Las protestas del 1 de septiembre elevan la presión sobre el Gobierno

La controversia continuó el 1 de septiembre, cuando agricultores de Portuguesa protestaron por los precios y las nuevas importaciones. La situación recuerda a otras protestas por el arroz importado, aunque las circunstancias comerciales son diferentes. Los manifestantes aseguraron que estaban recibiendo pagos de hasta 0,29 dólares por kilo, mientras que situaron sus costes entre 0,45 y 0,49 dólares. El ciclo de invierno comenzó con unas 55.000 hectáreas sembradas, según Fevearroz.

Los productores acordaron en agosto intentar frenar la llegada de nuevos buques con arroz durante lo que queda de 2026. También pidieron a las industrias que dieran prioridad a la compra de la cosecha nacional. Fedeagro advierte de que la falta de compradores podría hacer que se reduzca la superficie sembrada en las próximas cosechas.

Su pronunciamiento oficial pide ajustar las compras externas a la cosecha.