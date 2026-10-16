Despega con cohete y tiene más de 5.000 km de alcance: así es el dron de combate Valkyrie de Airbus, que acaba de volar por primera vez en Europa

Un avión sin cabina, con los nombres de Airbus y Kratos pintados en el morro, salió disparado de un raíl empujado por cohetes en algún punto del norte de Europa. Era el U740 Valkyrie, el dron de combate con el que Airbus quiere dar a la Fuerza Aérea alemana un escolta no tripulado para sus cazas antes de que acabe la década.

Airbus anunció el 12 de octubre de 2026 que el aparato había completado su primer vuelo en Europa. Según la nota de la compañía, el vuelo «cumplió todos los objetivos», entre ellos un «despegue asistido por cohete independiente de pista», maniobras a varias altitudes, velocidades de hasta Mach 0,8 y cambios de misión en pleno vuelo.

Mach 0,8 equivale al 80 % de la velocidad del sonido. Airbus no ha dicho dónde está exactamente la instalación de pruebas ni cuánto duró el vuelo.

El U740 Valkyrie en su raíl de lanzamiento, en el vídeo de Airbus sobre su primer vuelo en Europa. Vídeo: Airbus Defence and Space

Un avión estadounidense con cerebro europeo

El Valkyrie no es un diseño nuevo. Es la versión europea del XQ-58A Valkyrie de la empresa estadounidense Kratos Defense & Security Solutions, que voló por primera vez en Estados Unidos en 2019 y que, según Airbus, sigue volando con regularidad desde entonces.

Las dos compañías firmaron su alianza en julio de 2025. En aquella nota de Airbus se describía al XQ-58A como un dron «de baja observabilidad» que se lanza desde un raíl, y se fijaba la meta de tenerlo «listo para el combate para la Fuerza Aérea alemana» para 2029.

En marzo de 2026, Airbus contó que preparaba en Manching, cerca de Múnich, los dos primeros Valkyrie comprados a Kratos para volar con un sistema de misión europeo. «Estamos ofreciendo al cliente alemán exactamente lo que Alemania y Europa necesitan con urgencia en la situación geopolítica actual: un avión de combate no tripulado probado en vuelo, con un sistema de misión europeo soberano, que no hay que desarrollar desde cero de una forma lenta y costosa», dijo entonces Marco Gumbrecht, responsable de la cuenta clave de Alemania en Airbus Defence and Space.

Qué es un CCA y para qué lo quiere Alemania

Airbus define el Valkyrie como un CCA, siglas en inglés de avión de combate colaborativo. En la guía que la compañía publicó en mayo lo explica como «una plataforma aérea autónoma y armada diseñada para operar junto a cazas», también conocida como «loyal wingman», el compañero leal del piloto.

La idea, según Airbus, es que el caza tripulado haga de puesto de mando y el dron sea «el brazo extendido» del piloto. «En lugar de ser pilotado por una persona, se le asignan tareas», resume la compañía: si el piloto le ordena vigilar un sector, el avión calcula por su cuenta la ruta y maneja sus sensores.

El caza que Airbus tiene en mente es el Eurofighter, el mismo modelo que el Ejército del Aire y del Espacio despliega en Canarias. «El Valkyrie también tendrá un papel clave para potenciar aviones de combate tripulados como el Eurofighter, con más alcance, más poder de fuego y más capacidad de supervivencia», afirmó Mike Schoellhorn, consejero delegado de Airbus Defence and Space, en la nota del primer vuelo.

Para que el Eurofighter pueda hacer de «avión de mando», Airbus y la israelí Rafael están añadiendo conectividad al pod de designación de blancos Litening 5, según la nota de marzo.

Más de 5.000 kilómetros de alcance y una bodega de armas interna

Según Airbus, el U740 Valkyrie mide 9,1 metros de largo y 8,2 metros de envergadura, pesa unas tres toneladas como máximo al despegar, tiene un alcance de más de 5.000 kilómetros y un techo de servicio de 45.000 pies, unos 13.700 metros.

Lleva una bodega de armas interna y puntos de carga bajo las alas. La nota de Kratos precisa que esa bodega está pensada para «munición aire-aire y aire-tierra».

Schoellhorn insistió en el despegue. «El diseño del avión permite resiliencia operativa gracias a su capacidad de lanzamiento por raíl, y ofrece como opción el despegue y el aterrizaje convencionales en pista», explicó. Otros aparatos sin piloto, como el caza autónomo X-BAT de Shield AI, buscan la misma independencia de las pistas despegando en vertical.

MARS, el sistema que decide en vuelo

El siguiente paso son vuelos «más sofisticados» con MARS, el sistema de misión de Airbus. La compañía lo llama el «cerebro europeo» del avión y asegura que da «control total» sobre el software, las aplicaciones de misión, los datos y el hardware, lo que permite a Alemania o a Europa usar el Valkyrie con soberanía.

Según Airbus, MARS usa software reforzado con inteligencia artificial para hacer misiones de forma autónoma y coordinar grupos enteros de aviones. Dentro lleva un módulo llamado MindShare que, en palabras de la nota de marzo, «no solo sustituye al piloto ausente», sino que puede repartirse entre muchas plataformas tripuladas y no tripuladas.

La nota del vuelo añade que una «estricta jerarquía de control» mantiene a un humano supervisando el sistema, para que todas las decisiones críticas cumplan las reglas de enfrentamiento y las normas éticas y legales.

«Masa de combate» a buen precio

El argumento de fondo es el coste. «En un entorno de amenazas cada vez más complejo y disputado, las fuerzas aéreas necesitan masa de combate asequible», dijo Schoellhorn. En su guía, Airbus explica que estos drones se pueden fabricar «en mayor número y a menor coste que los cazas tripulados», lo que da la escala necesaria sin estirar los recursos que ya existen.

Eric DeMarco, presidente y consejero delegado de Kratos, celebró el resultado. «Los primeros vuelos suelen traer muchas oportunidades de aprendizaje, pero con la madurez del sistema Valkyrie y un equipo de Airbus y Kratos bien integrado, este vuelo ha sido un éxito asombroso», afirmó.

DeMarco añadió que Kratos está «orgullosa» de trabajar con Airbus en las oportunidades de CCA «en Alemania y en otras partes del mundo». En marzo, Steve Fendley, presidente de la división de sistemas no tripulados de Kratos, ya había descrito el Valkyrie como un sistema que «se puede comprar y desplegar como masa asequible».

Airbus prepara además un hermano mayor, el U760 Ravenstorm, de 13 metros de largo y 10 de envergadura, previsto para principios de la década de 2030. Otros fabricantes trabajan en aparatos sin piloto todavía más grandes, como el Gamera, un dron de 22 metros de envergadura.

Lo que este vuelo no demuestra todavía

El vuelo, anunciado el 12 de octubre, se hizo antes de las pruebas con MARS, que Airbus presenta como el paso siguiente, así que la parte autónoma del sistema europeo aún no se ha demostrado en el aire.

Las notas tampoco mencionan ningún contrato firmado con Alemania, ni el precio por unidad ni cuántos aviones se comprarían. La fecha de 2029 es el objetivo que se marcan las dos empresas para ofrecer un CCA listo para el combate, no una entrega comprometida.

Airbus no ha identificado la instalación de pruebas del norte de Europa en la que se voló ni ha dado la duración del vuelo, unos datos que permitirían comparar esta prueba con las del XQ-58A en Estados Unidos.

La nota oficial del primer vuelo se publicó en la web de Airbus el 12 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Airbus.