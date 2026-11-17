Lockheed Martin ha entregado su cohete GMLRS número 100.000 y ya fabrica casi 14.000 al año. La empresa lo celebró el 10 de noviembre de 2026 en su fábrica de Camden, en Arkansas, según su nota de prensa. Ese ritmo, añade, se ha alcanzado antes de lo previsto.

El mismo día presentó un segundo hito. Con General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOTS) ha probado en tierra un nuevo motor para estos cohetes.

Un cohete guiado de precisión

El GMLRS es un cohete guiado de precisión para el Ejército de Estados Unidos y sus aliados. Se dispara desde los lanzacohetes HIMARS, montados sobre camión, y desde los M270, sobre cadenas.

La empresa lo describe como un arma probada en combate, con munición de bajo coste y bajo riesgo. Según Lockheed Martin, reduce mucho los daños colaterales y da a los soldados flexibilidad sobre el terreno.

La versión Unitary lleva una cabeza de guerra de unos 90 kilos. Supera los 70 kilómetros de alcance, según la ficha del fabricante. La versión de alcance extendido, el ER GMLRS, llega a 150 kilómetros.

Casi 14.000 cohetes al año

En Camden se celebraron a la vez el cohete 100.000 y el ritmo de casi 14.000 al año. La compañía lo vincula a la necesidad creciente de sistemas probados y listos para el campo de batalla.

Gaylia Campbell es vicepresidenta y directora general de Lockheed Martin Tactical Missiles. «Los hitos de producción de hoy refuerzan cómo Lockheed Martin está cumpliendo con urgencia», dijo.

Según Campbell, la empresa invierte en su cadena de suministro para que las tropas tengan lo que necesitan «antes de que lo necesiten».

Su equipo, añadió, trabaja con el Departamento de Guerra y con socios como GDOTS «para atender la demanda».

Un nuevo motor con General Dynamics

El segundo anuncio afecta a una pieza clave del cohete: el motor de combustible sólido que lo impulsa. La primera prueba del nuevo motor desarrollado con GDOTS ya está hecha y habrá más ensayos.

La cualificación del motor está prevista para 2027. Con ella, según la nota, el GMLRS tendrá una tercera fuente estadounidense para ese componente. La empresa lo presenta como una forma de hacer más resistente la cadena de suministro mientras la producción sigue acelerándose.

GDOTS ya fabrica para el programa cabezas de guerra, carcasas de motor y contenedores de lanzamiento.

Chris Haynes es vicepresidente sénior y director general de GDOTS. Para él, la prueba del motor «representa un hito importante» en la colaboración con Lockheed Martin para fabricar más motores de este tipo.

200 proveedores en 35 estados

Detrás de cada cohete hay una larga cadena industrial. El programa GMLRS tiene más de 200 proveedores repartidos por 35 estados, y más de 50 son pequeñas empresas.

En Camden trabajan más de 200 empleados en la fabricación del GMLRS. La planta está contratando un 50 % más de personal. Lo necesita para acelerar varios programas, como el misil PAC-3 MSE y el PrSM.

La empresa financia además un laboratorio de robótica en el nuevo centro de fabricación de defensa de SAU Tech. Su programa de contratación en institutos va por su cuarto año. Este curso, más de 40 recién graduados de secundaria han logrado un puesto a tiempo completo, una cifra récord.

Un contrato de 3.000 millones

El ritmo de producción llega después de un gran encargo. El 29 de junio de 2026, Lockheed Martin anunció el contrato del año fiscal 2026 para fabricar estos cohetes. Vale 3.000 millones de dólares.

Según aquel anuncio de la empresa, el dinero cubre cohetes de alcance estándar y extendido. David Griser, vicepresidente de Lockheed Martin Precision Fires Rockets, lo resumió entonces así: «Atender la demanda de fuegos de precisión del Ejército exige velocidad y una ejecución disciplinada en toda la base industrial».

Los cohetes de esta familia no dejan de dar titulares. El Ejército ya vio cómo un GMLRS cambiaba de objetivo en pleno vuelo. También cómo el ER GMLRS pasaba a producción con sus 150 kilómetros.

La 25.ª División de Infantería, además, acaba de probar sus HIMARS en un ataque a larga distancia en las islas Marshall.

Lo que no cuenta la nota

La nota no dice cuántos de los 100.000 cohetes han ido a otros países ni a cuáles. Tampoco da el precio de cada cohete ni cuándo se llegará a otro ritmo de producción.

Sobre el motor, no explica qué resultados dio la prueba ni dónde se fabricará. Tampoco nombra a las otras dos fuentes estadounidenses de ese componente.

La información se ha publicado en la nota de prensa de Lockheed Martin del 10 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Lockheed Martin.