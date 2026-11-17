La 25.ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos ha probado en el Pacífico una forma de atacar a gran distancia con sus lanzacohetes HIMARS. Los llevó en aviones C-17 desde Hawái hasta las islas Marshall y disparó contra blancos en el mar el 13 de noviembre de 2026, según la nota del Departamento de Guerra de EE. UU. del 16 de noviembre.

Las misiones formaron parte de la rotación 27-01 del Joint Pacific Multinational Readiness Center (JPMRC), un gran ejercicio en Hawái. En él participan también militares de Corea del Sur, Singapur, Francia, Nueva Zelanda, Japón y Maldivas. Según el pie de las fotos oficiales, sirve para afinar las capacidades conjuntas y ensayar tácticas de combate en la selva y entre islas.

Entrar, disparar y volver

El Ejército llama a esta operación misión de infiltración rápida. El lanzacohetes viaja en avión a un lugar con pocos medios, dispara y vuelve a subir enseguida al aparato. Así no queda quieto como blanco para la artillería enemiga.

El HIMARS es un lanzacohetes montado sobre un camión de ruedas. Según su fabricante, Lockheed Martin, puede llevar seis cohetes GMLRS, dos misiles PrSM o un misil ATACMS.

Los de esta prueba eran del 2.º Batallón del 11.º Regimiento de Artillería de Campaña. Los transportaron los C-17 Globemaster III del 15.º Ala de la Fuerza Aérea. En tierra se descargaron y pasaron de inmediato a posición de tiro.

«Siempre que preparamos estas misiones, nos centramos en la velocidad y en mantener las comunicaciones», explicó el primer teniente Cameron Richardson, jefe de sección de la Batería Bravo. Según Richardson, en estas islas las pistas de aterrizaje suelen ser muy limitadas.

Primero, en seco en Kauai

Antes del disparo real, la división validó la maniobra con un ejercicio sin fuego en la isla hawaiana de Kauai. Según el pie de las fotos oficiales del 10 de noviembre, soldados y aviadores ejecutaron en Hawái ese ejercicio sin fuego con el lanzacohetes.

Según Richardson, esa parte exige coordinar a los artilleros con los encargados de carga de la Fuerza Aérea. Estos aseguran que los lanzacohetes suban, queden bien sujetos y estén listos al aterrizar.

Richardson añadió que la distancia y las duras condiciones del Pacífico exigen mucha resistencia a las tripulaciones.

Fuego real en las Marshall

Días después llegó el fuego real en las islas Marshall, el 13 de noviembre. Drones estadounidenses vigilaron la zona desde el aire de forma continua. Mientras, el batallón atacaba blancos situados en el mar.

Según la nota, los mandos usaron redes cifradas y herramientas de ayuda a la decisión. Con ellas procesaron los datos de los sensores y confirmaron los blancos. Después, los HIMARS quedaron asegurados y listos para nuevas maniobras.

«Al ejecutar estas misiones, ensayamos nuestra capacidad de proyectar rápidamente fuegos de largo alcance en los entornos más austeros de la región», afirmó el coronel Bryan Fanning, jefe de la artillería de la 25.ª División.

Pensando en la Operación Pathways

La comandante Andrea Swett es oficial de operaciones de la artillería de la 25.ª División. Para ella, el ejercicio es un paso previo hacia operaciones en varios dominios a la vez. «Esta capacidad garantiza que podemos proyectar rápidamente fuegos letales para disuadir y derrotar amenazas en lo más profundo del dominio marítimo», dijo Swett.

Hay un destino a la vista. Estas pruebas preparan a la 25.ª División para sus próximos despliegues en la zona con la Operación Pathways, cuenta la nota. La idea es que esté lista para operar con los aliados de la zona en caso de crisis o conflicto.

Los HIMARS protagonizan otras pruebas recientes del Ejército, como la del cohete GMLRS que cambió de objetivo en pleno vuelo o la del ER GMLRS, que llega a 150 kilómetros.

En el aire también hay novedades en la región. La base de Kadena, en Okinawa, acaba de recibir su primer caza F-15EX Eagle II asignado de forma permanente.

Ni cohetes ni alcance

La nota no dice cuántos cohetes se dispararon en las islas Marshall. Tampoco qué munición se usó ni a qué distancia estaban los blancos, ni cuántos HIMARS y C-17 participaron.

Tampoco explica qué resultados se midieron, más allá de que la misión salió bien. Y no da fecha para los despliegues de la Operación Pathways.

La información se ha publicado en la nota del Departamento de Guerra de EE. UU., firmada por el capitán Eric-James Estrada, de la 25.ª División de Infantería.

Crédito de la imagen: Ejército de EE. UU.