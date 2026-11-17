El debut de Raúl González con el Real Oviedo fue muy frío. Perdió en casa contra el Girona (1-2) después de una remontada en el Carlos Tartiere, que supuso el primer golpe desde que asumió el cargo como entrenador del conjunto asturiano. Un desafío que pone el dilema de si el técnico estará preparado para manejar la presión y ganar a corto plazo para cumplir con las expectativas. A pesar de las primeras críticas, una leyenda como Santi Cazorla salió en su defensa para poner en valor todo lo que puede aportar el madrileño en el banquillo.

El ex jugador del Oviedo conoce bien a Raúl. Aunque ambos no coincidieron en la Selección Española, tiene una gran relación y fue uno de los que apoyó su fichaje para ser el entrenador que intente ascender al equipo. Un proyecto que ha empezado torcido, pero del que no tiene ninguna duda de que es la decisión acertada: «Tiene un conocimiento increíble, es una persona muy cercana. Lleva pocos días en el cargo y va a necesitar un poco de tiempo para adaptarse al equipo. Están todos muy contentos en el día a día con él», comentó.

Desde que abandonó el Real Madrid en verano de 2025 pasando por diversas categorías, Raúl decidió marcharse de Valdebebas para dar su primer gran salto en su carrera. El Oviedo quiere ascender de nuevo a Primera División y necesitan empezar a sumar de tres en tres para, como mínimo, alcanzar puestos de playoffs. Aunque perder contra el Girona bajó el optimismo, Cazorla confía fielmente en él: «No hay que dramatizar porque no siempre se puede ganar. Tengo una gran amistad con él», dijo.

Ambos han compartido muchos momentos juntos en los últimos meses, puesto que han coincidido en muchos partidos del filial, ya que sus hijos juegan en el mismo equipo. «Ojalá le vaya bien, tengo ganas de que sea así. Tiene una segunda vuelta larga por delante y fin de la primera. Le deseo lo mejor», dijo en Sport. También habló de otro técnico español como Xavi Hernández, recién nombrado seleccionador de Holanda: «Es un entrenador de primer nivel. Tuve suerte de estar con él en Qatar durante tres años. también como jugador en la selección. Está capacitado para coger el proyecto. Como selección tienen una gran plantilla. mi amistad con él es muy grande y ojalá le vaya lo mejor posible», concluyó.