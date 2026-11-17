La Holanda de Xavi Hernández recibió un revés histórico después de caer (5-0) goleada ante Alemania en el partido de la última jornada de la Liga de las Naciones. Después de vencer con solvencia (7-0) a Grecia hace unos días, la Orange sufrió una dura derrota en el Olímpico de Berlín que le deja como segundo clasificado de grupo en la Liga de las Naciones. El entrenador catalán apuntó a los jugadores a la conclusión del partido por la falta de actitud.

Alemania propinó una manita histórica a Holanda en Berlín en el partido de la Liga de las Naciones en el que ambas selecciones se jugaban el pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones. El equipo de Xavi Hernández llegaba pletórico después de su goleada 7-0 ante Grecia y finalmente se acabó llevando un correctivo histórico del equipo de Jürgen Klopp, que finalmente pasa a la siguiente ronda como primera de grupo y que podría enfrentarse a España en la ronda previa a la final four de la Liga de las Naciones.

«Ha sido un shock para mí como entrenador. Estoy muy decepcionado, muy triste. No jugamos al fútbol, no tuvimos espíritu. No lo entiendo. No puedo aceptar esto», dijo Xavi Hernández ante los medios de comunicación después de sufrir la goleada ante Alemania. El ex del Barcelona también apuntó a los jugadores de la selección, a los que señaló por su mentalidad y espíritu.

Xavi y la peor derrota en Holanda en 121 años

«»Vamos a construir algo nuevo. La mentalidad debe cambiar. Los valores en el campo deben mejorar. Necesitamos jugadores con garra. Los jugadores deben cambiar su mentalidad. Es una situación difícil, pero los jugadores aprenderán de ella», afirmó un Xavi Hernández que también dejó claro que: «Vamos a aprender de esta situación y a pedir disculpas a nuestra afición, porque hoy mostramos nuestra peor cara y hace tres días la mejor». «Jugamos un partido histórico contra Grecia el viernes. Un buen partido. Y ahora fue todo lo contrario. Hablé con los jugadores porque intentaba comprender lo que había sucedido», dijo.

Con Xavi Hernández a los mandos, Holanda sufrió ante Alemania la peor derrota en 121 años en partidos oficiales. Para encontrar una derrota similar en un partido amistoso, hay que retroceder 67 años atrás en el 7-0 que la misma Alemania le propinó el 21 de octubre de 1959.

GER 🇩🇪 5-0 🇳🇱 NED (FT) – Meneo HISTÓRICO. Es la PEOR DERROTA que recibe Holanda en un partido NO amistoso en sus 121 años de historia. Contando amistosos, a Holanda no la zarandeaban de esta manera desde hacía 67 años y fue también contra Alemania (7-0 en Colonia, el 21 de octubre de 1959). España va a jugar los cuartos de final en marzo, a doble partido, contra Alemania, Francia, Portugal o Dinamarca (que sería primera de grupo si gana a Noruega en casa y Portugal pierde en Gales). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 16, 2026

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