Xavi responde a la pregunta sobre cuál España ganaría entre la de 2010 y 2026: «Por calidad, nosotros»

España puede presumir de haber tenido a dos de los equipos más dominantes del fútbol internacional. La generación de Xavi Hernández consiguió ganar la Eurocopa del 2008 y el 2012 y el Mundial del 2010. En la actualidad los éxitos se mantienen, los de Luis de la Fuente vienen de ganar la Eurocopa del 2024 y el Mundial de 2026. El ex del Barcelona responde sobre qué equipo se impondría: «Nosotros éramos diferentes, tal vez más calidad en el estilo, tal vez más calidad en nuestra generación».

La forma de jugar ha sufrido algunas variaciones con los años. El entrenador de Países Bajos apunta que es muy difícil comparar el rendimiento debido a los diferentes contextos: «Ahora todos dicen eso, la generación de 2010 es mejor que la del 2026. Sí, vale, pero no teníamos a Lamine por ejemplo».

El estilo de la España de Del Bosque se caracterizaba por el famoso tiki taka. En el Mundial de Estados Unidos , México y Canadá, los de Luis de la Fuente se impusieron con una gran verticalidad y juego directo, algo que Xavi destaca: «La forma en la que ganaron la última Copa del Mundo. El equipo presionó alto con la línea defensiva con Cubarsí, Laporte, Pero Porro y Cucurella, asombroso, de verdad».

El ex del Barcelona no desprestigia el nivel de la plantilla actual. En una entrevista para Prakhar Gupta, aclara que le gusta mucho lo que ve a día de hoy: «Estoy muy contento con esta generación. Pero no se puede comparar, ya sabes». Sin embargo, al hablar de calidad pura, el ex futbolista barre para casa: «Teníamos a Iniesta, Silva, Fabregas, Busquets, Xavi Alonso, muchos centrocampistas».

Luis de la Fuente tiene un futuro esperanzador

El entrenador ha conseguido un proyecto muy ambicioso. De hecho, el equipo consiguió ser más goleador que en el 2010. Xavi detalla las claves de este nuevo planteamiento: «Ahora creo que España controla los distintos momentos del juego. Conocen la transición, ellos pueden defender, pero luego inicia el contraataque con Nico, Lamine y Oyarzabal».