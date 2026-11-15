Adiós a los F-15C de Okinawa: el primer caza F-15EX Eagle II ya está en Kadena, la primera base aérea de EEUU en el extranjero que lo recibe

El primer caza F-15EX Eagle II asignado de forma permanente a Kadena aterrizó el 15 de noviembre de 2026. La base aérea está en la isla japonesa de Okinawa. Así lo cuenta la nota del 18.º Ala publicada en DVIDS, el servicio de noticias del Pentágono.

Con ese aterrizaje, Kadena se convierte en la primera base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fuera del país con F-15EX de combate. Es también el segundo destino del caza, tras el 142.º Ala de la Guardia Nacional Aérea de Oregón, en Portland. El Eagle II llega para sustituir a los F-15C/D.

Dos Eagle II en Okinawa

El avión pertenece al 67.º Escuadrón de Caza, uno de los dos escuadrones de caza del 18.º Ala. En la foto oficial del aviador de primera Nathaniel Jackson se ve tocando pista. Lleva las letras ZZ y la inscripción 67 FS en la deriva.

Las fotos oficiales de ese día en DVIDS enseñan además un segundo F-15EX del escuadrón, al fondo de una imagen de rodaje, y el pie de esa foto habla de «los dos primeros» aviones. La nota, firmada por la teniente Sidney Walters, solo menciona un aparato.

«La llegada del F-15EX a Kadena marca un hito importante para el poder aéreo estadounidense en el Pacífico», dijo el general de brigada John Gallemore. Es el jefe del 18.º Ala. Según Gallemore, estos aviones refuerzan la defensa de Japón junto a los aliados de Estados Unidos.

Cuatro décadas de F-15C

La retirada escalonada de los F-15C/D de Kadena empezó en noviembre de 2022. Para entonces llevaban más de cuatro décadas en servicio. Durante la transición, la Fuerza Aérea envió cazas de cuarta y quinta generación en despliegues rotatorios.

El 15 de agosto de 2024, el F-15C A5095 hizo su vuelo de despedida y estaba previsto que al día siguiente pasara a desmilitarización. Su jefe de equipo en tierra, el sargento Clark Pacay, lo resumió en una nota del 18.º Ala: «Es puramente un avión dominante, con 104 victorias y cero derrotas».

Esa misma nota explicaba que el Eagle II se parece al F-15C. Lleva, eso sí, varias mejoras que amplían sus misiones y su defensa aire-aire. La familia F-15 ha tenido usos muy distintos, como el del F-15B de la NASA que cargó un misil Phoenix para ensayos hipersónicos.

Formación en Eglin y Portland

Los pilotos del 67.º Escuadrón viajaron a la base de Eglin, en Florida, y a la de Portland. Allí mantuvieron las horas de vuelo y obtuvieron la calificación en el nuevo avión. El teniente coronel Ajay Dua, jefe del escuadrón, afirma en la nota que llevar el F-15EX a Kadena «es solo el principio».

Según Dua, ahora toca integrar el avión en las operaciones de vuelo y ganar experiencia como escuadrón. También aprender a sacar partido a todas sus capacidades.

Los mecánicos del 18.º Escuadrón de Mantenimiento de Aeronaves pasaron años preparándose con Boeing. Trabajaron con los equipos de Eglin y Portland. Para no perder práctica, apoyaron además a los F-15E de Seymour Johnson (Carolina del Norte) y Mountain Home (Idaho).

Otra foto oficial muestra a una de las tripulaciones saliendo de la cabina doble tras llegar. Son el capitán Alex Thennes, piloto, y el comandante Nathan Lunsford, oficial de sistemas de armas.

El comandante Spencer A. Sherman dirige esa unidad de mantenimiento. «Estos aviadores han dedicado incontables horas a preparar este día», declaró en la nota oficial.

Doce misiles AMRAAM por avión

La nota del 18.º Ala habla de aviónica avanzada, guerra electrónica modernizada y más capacidad de carga de armas. Con el F-15EX, Kadena gana capacidad para operaciones de contraaire, es decir, para disputar el control del cielo. Lo hará junto a los cazas de quinta generación y la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón.

La ficha de Boeing, el fabricante, da más detalles. El avión puede llevar hasta 12 misiles AMRAAM o una mezcla equivalente de armas grandes. Su carga útil ronda los 13.300 kilos.

Boeing añade mandos fly-by-wire, que funcionan por señal eléctrica y no por cables. La cabina es totalmente digital. Lleva radar AESA de barrido electrónico y el sistema de guerra electrónica EPAWSS.

Según el fabricante, el F-15EX puede transportar armas hipersónicas. Sus dos asientos le permitirían dirigir drones de combate colaborativos. Boeing es también la empresa que construirá el F/A-XX, el caza de sexta generación de la Marina, y la que probó el avión furtivo secreto Bird of Prey.

Un calendario que se retrasó

Kadena ya conocía el avión. En julio de 2025 recibió dos F-15EX del 85.º Escuadrón de Pruebas y Evaluación de Eglin. La nota de aquella visita anunciaba 36 F-15EX permanentes para la primavera de 2026.

Aquel plazo quedó atrás. El primer F-15EX con destino a Kadena salió de la fábrica de Boeing en San Luis el 28 de agosto de 2026. Iba rumbo a Portland, según la nota de esa salida, que ya situaba las llegadas en el año fiscal 2027.

El 44.º y el 67.º Escuadrón de Caza volarán los dos el F-15EX en Kadena. El cambio coincide con el centenario del 18.º Ala, el 21 de enero de 2027. La unidad nació en 1927 como 18.º Grupo de Persecución en Wheeler Field (Hawái).

Sin cifra final de aviones

La nota del 15 de noviembre no dice cuántos F-15EX tendrá Kadena. Tampoco a qué ritmo llegarán los siguientes. La cifra de 36 procede de la nota de julio de 2025 y no se repite en las de este año, que hablan de una transición por fases.

Faltan también el coste del programa en Okinawa y el armamento concreto de estos aviones. La Fuerza Aérea no ha dado fecha para que el escuadrón sea plenamente operativo con el nuevo caza.

La nota sobre la llegada se publicó en DVIDS el 14 de noviembre de 2026. La firma la teniente Sidney Walters, de la oficina de prensa del 18.º Ala.

Crédito de la imagen: Fuerza Aérea de Estados Unidos (foto del aviador de primera Nathaniel Jackson).