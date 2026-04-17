Tragedia en Murcia: muere una mujer embarazada al atragantarse y su bebé no sobrevive a la cesárea de urgencia

Una mujer de 28 años, embarazada de más de siete meses, ha muerto junto a su bebé tras sufrir un trágico atragantamiento en su domicilio en el municipio de Beniel (Murcia). Los hechos ocurrieron durante la mañana del viernes, en torno a las 09:00 horas, cuando la mujer se encontraba en su casa.

Según las autoridades, la joven comenzó a atragantarse de forma repentina, lo que provocó una situación de emergencia crítica. Su pareja fue quien, al percatarse de lo sucedido, dio aviso inmediato al 112 solicitando «asistencia urgente».

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos sanitarios y agentes de la Policía Local y la Guardia Civil. A su llegada, los servicios de emergencia encontraron a la mujer en estado muy grave, por lo que comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación para intentar estabilizarla.

Dada la delicada situación y el avanzado estado de gestación, los equipos médicos decidieron realizar una cesárea de urgencia en el propio domicilio con el objetivo de intentar salvar la vida del bebé. Esta intervención se llevó a cabo en condiciones extremas, mientras continuaban los esfuerzos por revertir el estado crítico de la madre.

Posteriormente, tanto la mujer como el recién nacido fueron trasladados de urgencia al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, uno de los principales centros hospitalarios de la región.

Para que el vehículo sanitario llegase con celeridad al centro de El Palmar, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil lo escoltaron. Lo hicieron tanto con tres motos como con vehículos, para abrir paso a la ambulancia y que la misma arribase a su destino con la mayor rapidez posible.

Una vez allí, el personal médico continuó durante horas realizando tanto a la mujer como al bebé las maniobras de reanimación y atención intensiva, pero finalmente no fue posible salvar la vida de ninguno de los dos.