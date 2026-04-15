Los especialistas de la Guardia Civil registrarán este jueves el sótano y otras estancias de la casa del acusado de asesinar a Esther López en Traspinedo (Valladolid). Los guardias presentaron una solicitud a la magistrada del caso que ha accedido de inmediato a la inspección ocular de la que era la casa del acusado cuando supuestamente asesinó a la víctima.

La magistrada autoriza a que la Guardia Civil realice una inspección ocular, que «amén del habitáculo en cuestión, se extenderá a las comprobaciones y extracción» de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos y suelos.

Se recogerán y se transportará para su posterior análisis de diferentes muestras que se pudieren obtener, en especial «en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos», además de que se captará y grabarán imágenes durante la actuación policial.

Una trampilla bajo las camas

El descubrimiento del habitáculo se produjo después de que el actual propietario, que adquirió la vivienda hace unos cinco meses, detectara humedades y localizara una trampilla oculta bajo el suelo de una de las habitaciones, por lo que decidió picar una baldosa tras observar los desperfectos en el pavimento.

Bajo la superficie y una capa de espuma de poliuretano, halló una estructura de acceso que conduce a un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados, como recoge el atestado de la Guardia Civil al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Pudo ocultar el cadáver en el sótano

El nuevo propietario informó de inmediato a los guardias al tratarse de la casa del acusado y posible escenario del crimen de Esther López hace cuatro años. Fiscalía cree que el acusado pudo ocultar el cadáver de la víctima en ese sótano mientras limpiaba las pruebas antes de dejarlo en una cuneta unas horas después.

La entrada e inspección tendrá lugar este jueves, a partir de las 9.00 horas y será realizada por los miembros del Equipo Central de Inspección Ocular (ECIO) de la Dirección General de la Guardia Civil, de manera conjunta con personal del laboratorio de Criminalística de la Unidad de Intervención de la Policia Judicial de Valladolid, y aquellas unidades que sean necesarias.

La instructora considera que concurren los requisitos «suficientes» para llevar a cabo el registro con el fin de «ahondar en el hallazgo de algún elemento relevante para la investigación, que en su caso pudiere arrojar luz sobre los hechos», ante el descubrimiento de un habitáculo del que no se tenía conocimiento «con anterioridad y encontrado en la vivienda» que fue de los padres del principal imputado en la causa.

Caso con «alarma social»

«No hay otro modo de buscar indicios nuevos sobre el hecho investigado, y que se trata de un hallazgo hasta ahora desconocido; amén de la gravedad del caso, la alarma social causada y la valoración conjunta de este caso», explica la juez.

En el interior del sótano encontrado, según el informe policial, existe un nivel de agua de unos 30 centímetros y en el registro visual previo se observaron diversos objetos, entre los que figuran restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece ser una bomba de extracción de agua. El acceso a la estancia se realiza a través de una escalera oxidada en mal estado a la que le faltan varios peldaños.