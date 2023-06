Suspendido el juicio contra Rafael Amargo tras presentarse sin abogado otro de los acusados. Eduardo de los Santos, productor del bailaor granadino, despidió a su letrado (por cuarta vez) antes del juicio por narcotráfico a causa de la «pérdida de confianza». El tribunal le ha dado 24 horas de plazo para que se encuentre un abogado que quiera sostener su tesis de la conspiración policial en su contra. Amargo, por su parte, se muestra indignado por el retraso, sigue reivindicando su inocencia y pide que el juicio se celebre cuanto antes.

A su salida de la Audiencia Provincial de Madrid, el bailaor se ha mostrado muy seguro de que no entrará en la cárcel: «No voy a ir a prisión porque aquí no hay nada». Amargo, el único de los acusados que ha llegado puntual a su cita con la Justicia, asegura que está deseando hablar para contar la verdad: «Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Quien me conoce sabe que esto que estoy viviendo no me lo merezco. Todo el mundo está rellenando programas de televisión con esta caso. A mí me están haciendo pasar hambre porque me han arruinado, he tenido que vender un piso, no hay derecho. Yo también tengo hijos, tengo familia»

Rafael se encontraba visiblemente molesto con la suspensión del juicio y pide que se celebre cuanto antes, «Llevo dos años y medio que no puedo trabajar porque no me han dejado el pasaporte y ahora sigo esperando más tiempo cumpliendo con lo que se me pide. Lo estoy haciendo todo correcto, se está haciendo cizaña sin ningún sentido. No quiero sufrir, lo que más me duele es que le está costando la vida a mi padre que está enfermo en un hospital. Estoy aquí dando la cara y lo único que hacen es dilatarlo y hacernos aún más daño. El proceso está viciado desde el principio», ha insistido el bailaor.

La Fiscalía le pide nueve años de cárcel por tráfico de drogas y pertenencia a grupo organizado. Según el Ministerio Fiscal que en 2020, Rafael Amargo y el productor teatral Eduardo Santos, se dedicaron a la distribución de drogas, entre ellas metanfetamina. La vendían en el domicilio del artista o las enviaban mediante un recadero, el tercer acusado, a lugar donde indicaba el cliente de turno.

La Policía estableció varios dispositivos de vigilancia en torno al domicilio del bailaor e identificaron a dos de los compradores a los que supuestamente requisaron drogas que habían comprado en la casa de Amargo, asegura la Fiscalía. En otra ocasión, los agentes sorprendieron a Miguel Ángel B. cuando «se disponía a entregar a un cliente en la calle a cambio de 50 euros una bolsita de metanfetamina, sustancia que había recogido minutos antes del domicilio del bailaor, donde debía regresar a entregar el dinero», establece el escrito de acusación.

En los registros policiales se encontró en la casa de Amargo una báscula de precisión, tres botes de la droga conocida como popper y un frasco de GBL. La metanfetamina estaba en casa de su productor. Según la acusación, Amargo y su socio compraban estas sustancias a otros traficantes y después las vendían entre sus amigos y conocidos.