Una niña herida por un impacto de bala mientras jugaba en el patio de un colegio de Badajoz

Una niña ha resultado herida en una pierna por una bala mientras entrenaba en el patio del colegio San José de Calasanz de Badajoz. La menor, que ya ha sido intervenida, «evoluciona favorablemente».

Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles, 15 de abril, mientras la pequeña jugaba al fútbol en el marco de las actividades organizadas por el citado centro educativo.

La Policía Nacional ha informado de que, por el momento, «se desconoce el origen del presunto proyectil» y «no se sabe cómo ha podido pasar». Las autoridades ya están investigando lo ocurrido «para el total esclarecimiento de los hechos».

Según ha publicado el diario Hoy, la bala -un proyectil de 9 milímetros- fue disparada desde el parking del Perpetuo Socorro. Sin embargo, fuentes de la familia han indicado a La Crónica de Badajoz que dudan de que fuera una bala perdida. «Dicen que la bala ha rebotado. Pero ¿de dónde? No hay pisos alrededor del colegio. Está claro que ha sido intencionado; no creo que hayan ido a por mi sobrina, pero ha podido ser con intención de hacer daño en un colegio», ha dicho una tía de la menor.

Preguntada por lo ocurrido, la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, ha destacado que se trata de un tema «delicado» al tratarse de una menor y que ha sido atendida en el SES, tras lo que ha rehusado ofrecer más datos.

«Ha sido atendida en el Servicio Extremeño de Salud, su estado es favorable pero no vamos a dar más datos, es una menor y hay que protegerla», ha concluido la consejera, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la inauguración de la I Jornada de Investigación en Atención Primaria, en el Salón Guadiana del Hospital Universitario de Badajoz.