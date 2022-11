Nicolás F.R. , dominicano de 35 años, fue uno de los dos detenidos el pasado 2 de junio por el asesinato de Freddy Mauricio P.E., de 50 años en su domicilio de Madrid, durante la resolución del conocido como crimen de la etiqueta. La Policía Nacional pidió ayuda ciudadana para identificar el comercio al que pertenecía una etiqueta de color naranja encontrada en una caja de guantes. Los agentes, mediante la identificación positiva de una huella dactilar, del comercio donde los presuntos asesinos de Freddy habían comprado cinta americana, guantes y unas bridas, y del posicionamiento de los teléfonos móviles los agentes de Homicidios llegaron a Porfirio N. y Nicolás F., ambos vecinos del mismo edificio. Nicolás F. fue el segundo detenido y ante los policías que lo arrestaron declaró que decidieron asaltar al fallecido para robarle el interior de la caja fuerte y que «la información era de su prima y su marido». La prima María Alejandra y su marido Luis Edward fueron detenidos acusados de encargar el robo de la caja fuerte de Freddy.

A las 7 de la mañana del 2 de junio de 2022 la Policía irrumpía en un edificio de Azuqueca de Henares, Guadalajara, en casa de uno de los detenidos a la misma vez que en casa de Nicolás F.R., segundo detenido, que vivía en el mismo edificio, uno en un tercero y otro en un segundo piso.

Aquella tarde de junio, según recoge el atestado policial, el detenido «de manera libre y espontánea» manifiesta lo siguiente: «No estuve allí (domicilio del fallecido), yo no hice esa vaina, estaba en Azuqueca, a mí me preguntó Nonito, un guineano vecino mío, si conocía gente para un trabajo, alguien le llamó por teléfono estando conmigo y le dijo que tenían un trabajo bueno, que tenían información de la familia, una prima y su marido, y que necesitaban gente echada para adelante, nada más. Yo no hice nada más, le puse en contacto con un amigo mío que se llama Alexis (Alexander) y no sé más nada».

En ese momento, el agente del Grupo V de Homicidios que le estaba tomando declaración le explica que todo lo que ha dicho será puesto por escrito, debido que está admitiendo su participación en un delito e inculpando a otras personas como autores del homicidio investigado, a lo que respondió: «Que venga un abogado, voy a declarar, voy a colaborar, estoy muy tranquilo, yo ni hice nada ni estuve en Vallecas». En presencia de su abogado el hombre insistió en que «entre tres y cuatro semanas antes de que sucediera el robo se encontraba en Alcalá de Henares con un amigo al que conoce como Nonito, si bien se llama Cipriano (…). La información le llega del entorno familiar de la persona que luego resultó ser la víctima, concretamente de un hombre y una mujer. La mujer era prima de la víctima y el hombre era el marido de esta prima, si bien nunca habló con ellos ni supo su nombre». Según su declaración él solo habría hecho de intermediario entre Cipriano y Alexander, considerado autor material del crimen.

Nicolás está considerado por los investigadores el cerebro de toda la operación que acabó en el asesinato de Freddy y le constan dos detenciones anteriores por la Policía, una el 25 del 11 de 2010 por robo y tráfico de drogas y otro anterior el 10 del 12 de 2006 por atentado a agente de la autoridad y resistencia a su detención. También la Guardia Civil le detuvo el 29 de octubre de 2019 en Azuqueca de Henares por un delito de malos tratos habituales. La Policía lo acusa de «homicidio, detención ilegal, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal». Además de estar imputado por el crimen de la etiqueta, Nicolás se encuentra en situación irregular en España y había recibido una orden judicial de alejamiento de la misma mujer con la que estaba cuando fue detenido por lo que los agentes le imputan también ahora el delito de quebrantamiento de condena.

La Policía comprobó, que efectivamente, el teléfono móvil de Nicolás se encontraba en Azuqueca de Henares el día del asalto y muerte de Freddy Mauricio, pero sí posiciona positivamente unos días antes, en dos ocasiones, en la zona del domicilio de la víctima, lo que demuestra que habría ido a hacer labores de información al barrio de Freddy los días 12 y 16 de noviembre, antes de cometerse el crimen de la etiqueta el día 27 de noviembre de 2021, a pesar de que él lo negó en su declaración.