Dos jóvenes heridos tras derrumbarse sobre ellos un hospital abandonado en Esparraguera (Barcelona)

Especialistas en rescates de los Bomberos de la Generalitat han trabajado durante horas este domingo para rescatar a cuatro jóvenes que han quedado atrapados tras el derrumbe de un viejo hospital, abandonado, en la localidad barcelonesa de Esparraguera, en la comarca del Bajo Llobregat. Dos de los muchachos han resultado heridos y otros dos ilesos.

Los jóvenes se encontraban en el interior del edificio cuando se han visto sorprendidos por el derrumbe de este edificio que pertenece al Ayuntamiento de la localidad. Lleva décadas en desuso.

Dos de los cuatro jóvenes han resultado ilesos y han salido por su propio pie tras abrirles paso los bomberos. Los equipos de rescate, sin embargo, han tenido que evacuar a los otros dos muchachos, que han sufrido heridas de consideración.

Según el parte médico inicial que han facilitado los servicios sanitarios, el pronóstico de uno de ellos es «grave» y el del otro «menos grave», aunque a expensas de su evolución.

Hasta el lugar se han desplazado numerosas unidades de los Bomberos de la Generalitat y de los servicios médicos de emergencias.

Fuentes oficiales han indicado que el derrumbe se ha debido a un «colapso estructural» de este monumental edificio que pertenece al Ayuntamiento desde el año 1928. Conocido como El Molí de la Figuera, se trata de un edificio de estilo barroco que fue construido a finales del siglo XVIII. Levantado aprovechando los restos de una antigua fábrica de origen medieval, durante tres décadas, ya en el siglo XX, funcionó como hospital. Fue entre 1930 y 1960.