Cielos nublados y lluvias débiles en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos nubosos cubrirán buena parte de Andalucía hoy, 3 de mayo de 2026, trayendo precipitaciones débiles y ocasionales. En la mitad occidental, las temperaturas mínimas descenderán, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios significativos. Los vientos serán flojos, variando su dirección y soplando de componente oeste con intervalos moderados por la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 3 de mayo

Cielo despejado y chubascos dispersos en Sevilla

El cielo en Sevilla comenzará a desperezarse lentamente, invitando a los primeros rayos de sol que asomarán a las 7:27. Con una brisa suave proveniente del sureste, la temperatura se situará en torno a los 16 grados, creando una mañana agradable. Sin embargo, a medida que avance el día, se siente cierta inestabilidad y hay margen para chubascos dispersos que podrían hacer su aparición antes del mediodía, aunque sin mayor insistencia.

Ya por la tarde, el mercurio alcanzará los 27 grados, haciendo que la sensación térmica se eleve a unos 26, lo que generará un ambiente un tanto cargado debido a la alta humedad. Con el viento soplando a 20 km/h, habrá momentos en que este será más intenso, así que conviene mantenerse atento a las condiciones. Al caer la noche, a las 21:15, el cielo se tornará más sereno, llevando consigo una disminución de la probabilidad de lluvias y regalando un cierre de día más tranquilo.

Córdoba: cielo gris y lluvias intermitentes

Córdoba despierta bajo un cielo gris y cargado, presagio de un tiempo inestable que alterará la rutina diaria. Las nubes, amenazantes y densas, anticipan la llegada de lluvias que se intensificarán en la madrugada, mientras una brisa fresca sopla con ráfagas de hasta 7 km/h.

A medida que avanza la mañana, el termómetro apenas alcanzará los 15°C y la humedad se sentirá abrumadora. La tarde traerá un ligero respiro, pero con una probabilidad de lluvia del 25%, el cielo se mantendrá parcialmente despejado. Aunque las temperaturas subirán hasta los 25°C, no está de más llevar paraguas para mitigar cualquier sorpresa.

En Huelva, día mayormente estable con nubes

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas nubes que aparecerán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la tarde-noche, no se esperan sorpresas importantes. El viento soplará del sureste a una velocidad moderada, añadiendo una ligera frescura al ambiente.

Este es un día ideal para salir a pasear o disfrutar de actividades al aire libre, especialmente durante las horas más cálidas. La tranquilidad del tiempo acompaña el ritmo diario, invitando a disfrutar de cada momento sin prisa.

Cielo nublado con posibles lluvias en Cádiz

La jornada en Cádiz amanece con una sensación térmica que alcanzará los 16°C, a medida que el sol asoma a las 07:29, el cielo se presentará parcialmente nublado y con una ligera probabilidad de lluvia del 25% durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas rondarán entre los 17°C y 20°C, haciendo que el ambiente sea fresco, aunque la humedad relativa alcanzará un 90%, lo que podría hacer que se sienta un poco pesado.

A medida que avance el día, el cielo se despejará y se alcanzará una temperatura máxima de 20°C por la tarde, donde la probabilidad de lluvia será nula. El viento soplará desde dirección oeste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, así que se recomienda precaución. Con una duración de luz solar de casi 14 horas, la tarde promete ser agradable y propicia para disfrutar del aire libre en esta hermosa ciudad andaluza.

Jaén: nublados y lluvias con tregua vespertina

En Jaén, la mañana se presenta completamente nublada, con una atmósfera muy húmeda que anticipa lluvias consecutivas. Las temperaturas rondarán los 16 grados, lo que puede dar una sensación térmica un poco más baja. A medida que avance el día, se mantendrá la probabilidad de lluvia, aunque por la tarde se permitirá un ligero respiro, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que alcanzarán hasta los 23 grados.

Aprovecha la ocasión para llevar un paraguas contigo, ya que la lluvia se hará presente en la primera mitad del día. A medida que cae la tarde, será ideal salir abrigado, pero seguramente experimentarás una mejor sensación térmica. No olvides disfrutar de un café caliente mientras las nubes se dispersan y el sol asoma.

Ambiente variable con lluvia intermitente en Málaga

Las primeras horas traen consigo una atmósfera húmeda y fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados. A medida que avance la mañana, se prevé la llegada de chubascos intermitentes, lo que podría generar un ambiente variable en el cielo, aunque la temperatura ascenderá hasta los 22 grados.

Por la tarde, el tiempo se presentará más estable con nubes dispersas, pero no se descartan precipitaciones puntuales. Es recomendable tener un paraguas a mano y optar por prendas ligeras, ya que el termómetro puede marcar hasta 23 grados, lo que contrasta con la frescura matutina.

Granada: cielo cubierto con probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con un cielo cubierto, con la posibilidad de alguna bruma que le da un toque especial al amanecer. Las temperaturas oscilan entre 14 y 22 grados, creando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avancen las horas, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente de madrugada a mediodía, pero se espera que en la tarde-noche la situación mejore un poco. Con vientos del sur a una velocidad moderada, es recomendable salir con un paraguas a mano y vestir ropa ligera, ideal para disfrutar de las particularidades del tiempo local.

Almería: cielo gris con chubascos y viento suave

Las primeras horas traen consigo un manto gris que anuncia chubascos intermitentes, acompañados de un suave viento del sur que soplará a 15 km/h. Mientras la temperatura se mantiene fresca en torno a los 18 °C, el día evolucionará hacia una tarde más cálida, alcanzando hasta 21 °C antes de que el cielo se despeje un poco.

A medida que avancemos hacia la tarde-noche, las probabilidades de lluvia disminuirán drásticamente, dando paso a una sensación térmica más grata. Sin embargo, se recomienda llevar paraguas, ya que aún pueden presentarse precipitaciones puntuales antes de que el sol se esconda en el horizonte a las 21:00.