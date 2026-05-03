Hoy, 3 de mayo de 2026, el cielo se presenta nuboso o muy nuboso en toda la provincia, con la posibilidad de chubascos dispersos que irán remitiendo hacia el final de la jornada. Las temperaturas permanecerán estables y se sentirá un viento de componente este de carácter flojo a moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 3 de mayo

Barcelona: día nublado con probabilidad de lluvia

El cielo se presentará hoy como un lienzo con matices grisáceos, mientras las nubes se desplazan lentamente y el viento, suave pero constante desde el este, traerá consigo un ambiente algo pesado. Aunque por la mañana hay riesgo de alguna llovizna esporádica, la temperatura, manteniéndose entre 17 y 20 grados, otorgará una sensación fresca que recordará al avance del otoño.

A medida que el día avance, el sol decidirá asomarse tímidamente, aunque las probabilidades de lluvia persistan, especialmente en la tarde y noche. Con un parpadeo entre pequeñas ráfagas de viento, las temperaturas máximas alcanzarán los 22 grados y la luz del día nos acompañará hasta las 20:50, invitándonos a disfrutar de las últimas brisas del día en una Barcelona que hoy permanece expectante.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes amenazantes y posibilidad de lluvia

El cielo de L’ Hospitalet se presenta con un aire enrarecido, donde las nubes amenazan traer sorpresas inesperadas. A medida que la mañana avanza, la temperatura comienza en un fresco 17°C, mientras el viento, que sopla del este a una velocidad media de 15 km/h, ya deja sentir su presencia. La probabilidad de lluvia alcanza el 75%, lo que sugiere que el paraguas podría convertirse en un compañero indispensable hoy.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el paisaje cambiará drásticamente. La temperatura máxima se situará en torno a los 21°C, pero la sensación térmica podría descender hasta los 16°C, acentuada por la humedad que superará el 90%. Con una probabilidad de lluvias por la tarde-noche del 40%, es recomendable estar preparados y salir bien abrigados: un día perfecto para llevar bufanda y abrigo.

Riesgo de lluvia a mediodía en Badalona

El amanecer en Badalona se presenta con un cielo mayormente despejado, ideal para comenzar el día. Sin embargo, la atmósfera es húmeda, con una humedad que rondará el 90 % y temperaturas mínimas de 16 °C. A medida que avanzamos hacia la mañana, se incrementa la probabilidad de lluvia, alcanzando un 35 % hasta el mediodía, aunque no se espera intensidad notable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con un riesgo de lluvia del 45 %. Las temperaturas lograrán un máximo de 21 °C, mientras que el viento, con ráfagas que podrían llegar a 30 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea fresca. La jornada contará con más de 14 horas de luz, brindando oportunidades para disfrutar del aire libre antes de la puesta de sol.

Ambiente templado y cielo nublado en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados en el tramo más cálido del día. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y existe una leve posibilidad de que se registren unas gotas. A medida que avance la tarde, el viento soplará suavemente, aportando una sensación templada.

Este ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades al aire libre, perfecto para un paseo por los parques o disfrutar de una terraza. La jornada promete ser agradable para disfrutar de esos pequeños momentos del día a día.