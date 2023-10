Los abogados que dirigen desde España la defensa de Daniel Sancho pedirán anular el caso porque le interrogaron y confesó sin traductor de español. Los letrados sostienen que ni el acusado entendió las preguntas de los investigadores durante las diligencias que desembocaron en su acusación, ni la Policía de Tailandia entendió y reprodujo fielmente las respuestas del español.

La primera pista de esta estrategia de la defensa de Sancho se reveló hace unos días en su primera vista ante el juez del caso en la Corte Provincial de Samui. En ese momento, Daniel Sancho se negó a declarar porque no había una persona que tradujera al español el relevante trámite judicial. El juez optó por suspender la vista y aplazarla al próximo 13 de noviembre.

Ese día, Daniel Sancho, tendrá que escuchar la lectura del duro informe de la Fiscalía. El fiscal apoya a la Policía en sus acusaciones y pide la pena de muerte para el español por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. También le acusa de un delito de ocultación del cadáver por el que solicita un año más de cárcel para Sancho. Por último, el fiscal ha añadido el delito de sustracción de la documentación de la víctima con una pena también cercana al año de prisión.

La estrategia de la defensa de Sancho ha sido sometida a críticas por numerosos letrados. No ven posible que la Justicia tailandesa anule el caso por no haber tenido traductor, ya que sus confesiones las dio de forma voluntaria y en inglés. Sí creen que con esta estrategia de enfrentamiento frontal con el tribunal, Daniel Sancho podría perder la oportunidad de que le apliquen una pena más clemente gracias a su colaboración con la Policía de Tailandia.

El entorno de Daniel Sancho no comparte la misma opinión. No se conforman con una pequeña rebaja de pena o un gesto de clemencia por la colaboración de Daniel Sancho con la Policía. No les gusta esa forma de actuar de los letrados tailandeses, siempre proclives a asumir el crimen a cambio de reducir levemente la condena.

La Fiscalía no sabe cómo lo mató

Por ese motivo, Rodolfo Sancho prescindió de los servicios del primer abogado tailandés y ha preferido que la Justicia del país asiático le asigne un letrado de oficio. Y precisamente, el letrado que le han asignado a Daniel Sancho es el decano del Colegio de Abogados de Samui.

En este letrado recaerá la segunda vía de la estrategia de defensa de Daniel Sancho. Los abogados del español se aferran a la confesión de Sancho que contó que Edwin Arrieta murió por accidente tras recibir un puñetazo de Sancho y golpearse en la cabeza con el lavabo. La defensa de Sancho insiste en que la autopsia sí detecta el golpe en la cabeza pero no ha podido determinar la forma en que murió la víctima al faltar partes de su cadáver.

Otros letrados creen que las imágenes de Sancho comprando cuchillos no sólo demuestran la premeditación del crimen, también son indicios claros de que Edwin no murió por accidente aunque la autopsia no pueda demostrarlo. Esto y la certeza de que Sancho en vez de llamar a un médico, a la familia de Edwin o a la Policía, decidió descuartizar el cuerpo para ocultarlo, inclinan la balanza a una condena por asesinato y no por homicidio.