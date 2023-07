Las contradicciones de la última testigo sorpresa del caso del actor Luis Lorenzo empañan su testimonio. OKDIARIO accede a la declaración judicial de la primera cuidadora de la fallecida tía Isabel. Un testigo que hasta ahora no figuraba en el sumario, hasta que la Guardia Civil la descubrió hace unas semanas tras analizar el contenido de los móviles de Luis Lorenzo y Arancha Palomino. La testigo asegura que la anciana le dijo antes de morir que Lorenzo y Arancha la tenían secuestrada en su casa, que sufría abandono y estaba mal alimentada, aunque en su testimonio ante la juez incurrió en contradicciones.

D.O. se presentó ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Arganda del Rey (Madrid) que investiga el presunto homicidio de la tía Isabel en casa del actor y su pareja, lo que se ha dado en llamar caso Luis Lorenzo .

Nadie sabía nada de esta cuidadora de ancianos hasta que los investigadores hallaron en el análisis de los teléfonos de los investigados una serie de conversaciones con la testigo. Así, la mujer se presentó ante la juez el día 30 de junio para relatar los hechos de los que fue testigo durante los escasos días que se ocupó del cuidado de la tía Isabel.

D.O. no ahorró críticas hacia la pareja de investigados. La testigo relató que a principios de mayo de 2021 la tía Isabel se hallaba en buenas condiciones mentales, pero que no disponía de alimento. «Sólo desayuna dos galletas María y en la nevera no había comida», dijo. También aseveró que la anciana estaba en situación de abandono porque no la medicaban bien, o que la obligaban a usar el baño del garaje comunitario de la urbanización para no ensuciar el de la vivienda del actor. «Arancha me dijo que la mandaban al baño del garaje por los olores desagradables y porque lo dejaba todo sucio», explicó ante la juez.

La cuidadora llegó a contar que la anciana le dijo que la pareja la tenía secuestrada, que no tenía su teléfono móvil y que quería volver a Asturias.

Sin embargo, esta testigo sorpresa del caso Luis Lorenzo se contradijo en varias ocasiones. A pesar de insistir en que trabajó veinte días en la casa, no consiguió demostrar que estuvo más de cuatro o cinco.

También relató que la anciana salía de la casa para ir al baño del garaje por iniciativa propia, algo contrario a la idea del secuestro. Igualmente, el sumario describe que en una ocasión Luis Lorenzo y su mujer dejaron a la anciana sola durante siete horas en un centro comercial con su teléfono móvil, hasta que acudió la Policía y avisó a la pareja. Hechos que tiran por tierra la acusación de secuestro o retención.

En otra de sus contradicciones, la cuidadora, tras afirmar que no había comida en casa para la anciana, terminó explicando que la anciana se quejaba porque muchos días le daban pescado para comer y no le gustaba.

Respecto a que el actor Luis Lorenzo y Arancha tenían a la anciana en situación de abandono, la testigo terminó admitiendo que lo decía porque dormía en una cama pequeña y la casa estaba sucia. Algo que judicialmente no demuestra una acusación tan grave.

En cuanto a la acusación de que la pareja descuidaba la medicación de la tía Isabel, la testigo finalmente admitió que ella no le daba la medicación, que se la daba Arancha y por lo tanto desconocía si lo hacía mal o bien.

Tras el último informe de los forenses imparciales del juzgado descartando que el actor y su mujer envenenaran a la anciana con cadmio y manganeso, la investigación intenta armar una acusación de homicidio en el caso Luis Lorenzo a través del maltrato, la medicación incontrolada y el abandono de la anciana. Sin embargo el mismo informe de los forenses advierte que la anciana no estaba desnutrida, ni mal medicada.

La defensa de Luis Lorenzo ya ha pedido que se archive el caso contra el actor y su mujer, y espera que en breve la juez llamé a pronunciarse a las otras partes sobre la conveniencia o no de hacerlo.