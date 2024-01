La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado definitivamente la causa contra los cuatro policías que abatieron a un hombre en el barrio madrileño de Villaverde (Madrid) en el año 2021. El fallecido amenazaba a los viandantes con un cuchillo de grandes dimensiones y atacó a los agentes cuando acudieron a detenerlo. Los jueces determinan que los policías actuaron en legítima defensa cuando dispararon hasta 15 veces contra el hombre para impedir que apuñalara a uno de ellos.

Los hechos tuvieron lugar el 5 de noviembre de 2021 junto al centro de Salud San Cristóbal de los Ángeles. Fue un momento de máxima tensión, que motivó que los vecinos pidieran urgentemente ayuda a la Policía.

Allí, segun el relato de los hechos, «El señor Isaa Munkaila, probablemente con sus facultades intelectivas y volitivas gravemente mermadas, por las razones que fueran, estaba en la vía publica exhibiendo un cuchillo de grandes dimensiones amenazando con él a los viandantes, por lo que fue llamada la policía que personada en el lugar».

Fue al llegar varias patrullas de policías a ese lugar de Villaverde, cuando llegó el trágico desenlace: «Los agentes le requirieron para que depusiera de su actitud, abalanzándose sin mediar palabra sobre uno de los agentes con el cuchillo en alto, lo que determinó que este efectuara un disparo, continuando el fallecido después en la misma actitud avanzando y acorralando al primer agente e intentando clavarle el cuchillo , si bien el agente forcejea y consigue zafarse y salir corriendo, el Sr Munkaila corre detrás de él con intención de clavárselo».

En ese momento los compañeros del policía agredido reaccionaron con su armas de fuego reglamentarias: «En ese momento sus compañeros efectúan varios disparos y el Sr Munkaila cae entre los contenedores y el coche, y un policía se dirige hacia el mismo para observar su estado e intentar una reanimación hasta la llegada del SAMUR».

La Audiencia Provincial da por acreditados los hechos por las declaraciones de los testigos que coinciden con las de los policías que actuaron en Villaverde.

Cree que no fue una actuación desproporcionada, a pesar de los 15 disparos que se efectuaron, «porque se ha de atender a la agresividad y falta de raciocinio del Sr Munkaila y la rapidez de su actuación que exigían una contundente actuación en defensa del agente atacado, el cual probablemente si no hubiera sido así podría haber sido objeto del apuñalamiento pretendido con riesgo para su vida o integridad física».

15 disparos, algunos en zonas vitales

SOS Racismo asumía gran parte del relato, pero se había querellado contra los cuatro policías porque consideraba que se excedieron en su respuesta, ya que disparando a menos de dos metros de distancia de la víctima, podían, a su juicio, apuntar a partes no vitales y no realizar 15 disparos algunos en zonas vitales y el resto no. Igualmente, acusan de mentir a los policías exagerando la situación de peligro.

El pasado 12 de julo de 2023, el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid dictó auto de sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones. Fallo que fue recurrido por la Asociación SOS Racismo Madrid, admitiéndose a trámite su recurso de apelación contra el archivo de la causa contra dos de los agentes, los que a su juicio dispararon a zonas vitales causando la muerte al inmigrante subsahariano.

Ahora, en el archivo que resuelve ese recurso, la Audiencia Provincial responde a SOS Racismo que no hay forma de saber cual de los policías disparó o no zonas vitales, que no se han aportado los vídeos de los testigos que grabaron el tiroteo y que en cualquier caso es innegable que estaba en riesgo la vida de uno de los policías.

Por todas estas razones, ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso contra los agentes de forma definitiva, quedando el caso archivado, ya que a su juicio «Se cumplen los requisitos de la eximente de la legítima defensa aplicada para acordar el sobreseimiento libre de la causa».

Otro agresor abatido un año después

Precisamente, fue también en Villaverde donde otros agentes abatieron a tiros a un hombre que había apuñalado a otro e intentaba hacer lo mismo con los agentes.

Fue en noviembre de 2022, y entonces un hombre de 54 años murió tras ser abatido por un policía nacional que le ha disparado en varias ocasiones con su arma reglamentaria para evitar que volviera a acuchillar a otro durante una pelea en un domicilio del distrito.

Los hechos ocurrieron en la calle Estroncio de la capital, hasta donde se desplazaron facultativos de Samur-Protección Civil, que tras realizar maniobras de reanimación a la víctima durante una hora solo pudieron confirmar su fallecimiento. El varón, de nacionalidad española y sin antecedentes previos, presentaba varias heridas por arma de fuego.