Las imágenes del rescate en una mina artesanal de cobalto en el Congo se han vuelto virales por el agónico momento que viven los mineros para salvar a nueve compañeros que están atapados en la salida de un pozo en la ladera de una montaña en la que se está produciendo en ese momento una avalancha de tierra.

En el vídeo se ve cómo los mineros van saliendo de uno en uno, rápidamente y como pueden, según les permite en décimas de segundo los escasos momentos en que la tierra no tapona la entrada. Cuando dicha entrada se colapsa por la tierra que baja por la ladera, rápidamente un los mineros van saliendo de uno en uno, rápidamente y como pueden, según les permite en décimas de segundo los escasos momentos en que la tierra no tapona la entrada excava con las manos o con una pala para dejar abierto nuevamente el agujero por el que emerge otro compañero atrapado en las entrañas de la tierra.

Así hasta nueve veces. Hasta que todos los trabajadores atrapados son rescatados. Cuando sale el último, estalla el júbilo entre las decenas de compañeros que asisten a rescate de los mineros. La vida ha ganado esta vez. Las entrañas de la montaña no se han cobrado ninguna vida</strong

A video showing nine miners unexpectedly popping out of a collapsed gold mine and tumbling down a steep slope as onlookers cry out in joy has gone viral in Democratic Republic of Congo, a rare happy ending to an all-too-common story.https://t.co/1sTm2pB9OY pic.twitter.com/gE2AsypTkc

