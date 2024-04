El zasca de Kiko Rivera a Isabel Pantoja por culpa de Lola Lolita

La guerra familiar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja no tiene fin y ha terminado salpicando a la influencer Lola Lolita. Esta última ha realizado una campaña publicitaria junto a su hermana Sofía. Ambas han saltado desde un helicóptero para dar repercusión a una conocida marca. El problema es que Lola se arrepintió en el último momento y llamó a su madre muy asustada. «¡Mamá! ¡Mamaaaaa! ¡Me cago en todo!», comentó. Estas declaraciones no han tardado en convertirse en tendencia, así que Kiko Rivera las ha analizado en profundidad. De forma inesperada ha lanzado un ataque a Isabel Pantoja, demostrando así que no ha perdonado lo que ha pasado entre ellos. «Si yo tuviera que llamar a mi madre seguro que me empuja sin paracaídas», ha declarado el DJ.

Recordemos que Kiko Rivera acusa a Isabel Pantoja de haberle engañado con la herencia de Paquirri, el dueño de Cantora. Por esa razón protagonizó un programa en Telecinco que la productora La Fábrica de la Tele diseñó exclusivamente para él. Kiko insistió en que tenía pruebas que le habían ayudado a abrir los ojos. Supuestamente Isabel no fue clara, algo que el músico todavía sigue sin entender. Hace unos meses sucedió algo que hizo saltar todas las alarmas, aunque ahora es evidente que todo fue un breve espejismo.

Isabel Pantoja mandó una corona de flores al cementerio donde descansan los restos mortales de Paquirri. Incluyó en este regalo el nombre de su hijo Kiko, detalle que dio mucho de que hablar. Algunos pensaron que habían firmado la paz, pues el marido de Irene Rosales llevaba un tiempo sin hacer declaraciones en contra de su madre. Sin embargo, el comentario que ha realizado a raíz de la campaña publicitaria de Lola Lolita evidencia que entre ellos todavía hay mucha tensión.

Kiko Rivera no ha perdonado a su madre

Kiko Rivera asegura que Isabel Pantoja únicamente está motivada por intereses económicos. La cantante ha guardado silencio durante todo este tiempo, aunque fuentes cercanas aseguran que también se ha planteado mover ficha. No ha roto su silencio en ninguna revista ni en ningún programa de televisión, pero la presentadora Gema López insiste en que tiene su propia estrategia. Cuando todavía era colaboradora de ‘Sálvame’, Gema aseguró que Isabel había visitado la oficina de un notario para desheredar a su hijo.

Anabel Pantoja enseguida desmintió la teoría de López, recalcando que Isabel Pantoja no sería capaz de hacer algo parecido. Lo cierto es que la tonadillera se ha limitado a mantener las formas públicamente. Solo le interesa continuar con su brillante trayectoria, de ahí el último concierto que ha celebrado en Madrid el pasado sábado 13 de abril. Es un espectáculo muy especial porque no actuaba en la capital desde 2020, poco antes de la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Hace tres días, Isabel Pantoja utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje a sus fans. «Ya estoy aquí, en Madrid, deseando que llegue el sábado. Estoy muy feliz y esperemos que todo salga con la misma ilusión y cariño con el que estamos preparando absolutamente todo y con esa ilusión que siempre tengo a todos los sitios donde voy a cantar». Después de estas palabras tuvo un encuentro privado con un grupo de admiradores a los que les hizo una promesa: «Vamos a soñar juntos».

Isabel Pantoja responde con indiferencia

Los seguidores de Isabel Pantoja han puesto en valor la actitud que ha demostrado durante estos años. «Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de cosas que mi madre no se ha atrevido a contarme, me han engañado y me han robado», declaró su hijo Kiko en Telecinco. La respuesta de la cantante se ha basado en mantener sus labios sellados, actitud que ha cabreado todavía más a su primogénito.

«No voy a poder perdonar a mi madre y mi padre desde donde esté, tampoco. Echo de menos a mi madre, me gustaría volver a verla, pero a día de hoy no tengo fuerzas. No hay explicación a lo que ha hecho, no existe razón lógica, lo que yo he descubierto es de una persona que tiene un problema, una persona que está cegada por el dinero, en la escala de valores de mi madre está antes el dinero que sus hijos», insiste el marido de Irene Rosales.

Muchos pensaban que Isabel iba a denunciar a Kiko Rivera por los duros ataques que lanzó en el programa ‘Cantora: La herencia envenenada’. No obstante, ha continuado su trayectoria en los escenarios, demostrando que es una de las grandes voces de nuestro país. Al mismo tiempo, Kiko ha utilizado cualquier excusa para atacarla. Lo último que ha hecho ha sido mencionar a Lola Lolita, quien ha optado por guardar distancia para no verse salpicada por este conflicto.