WhatsApp vuelve a funcionar tras una caída a nivel mundial

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp vuelve a funcionar tras sufrir una caída a nivel mundial que ha durado unas dos horas. Los usuarios ya pueden enviar y recibir mensajes, aunque la versión web del ordenador sigue presentando algunos problemas.

Por el momento, ni WhatsApp ni Meta se han pronunciado sobre lo ocurrido ni han explicado qué ha ocurrido en el servidor. Antes, tampoco han informado del tiempo estimado para solucionar el fallo.

La caída de la aplicación ha durado unas dos horas y en la web de Downdetector, en la que se pueden notificar fallos de envío de mensajes, de la app en general o del sitio web, se han registrado decenas de miles de reportes informando de fallos en WhatsApp. Así se aprecia en la imagen que se adjunta bajo estas líneas:

Lo ocurrido ha llevado a los internautas a intentar buscar otras opciones para continuar comunicándose vía móvil, como Telegram, que es muy similar a esta plataforma. Además, Twitter se ha llenado de memes como los que se exponen a continuación.

¿Hemos entrado a Twitter para confirmar que no va WhatsApp? Hemos entrado a Twitter para confirmar que no va WhatsApp.

People Coming to Twitter to see if WhatsApp is down#WhatsappDown pic.twitter.com/eGi25KiQhU

— Bella Ciao (Chai) (@punjabiii_munda) October 25, 2022