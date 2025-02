WhatsApp se cae y deja sin servicio a decenas de miles de usuarios

«¿Se ha caído WhatsApp?; ¿soy el único al que no le funciona WhatsApp?; ¿os llegan los mensajes de WhatsApp? Efectivamente, WhatsApp ha sufrido una caída mundial este viernes a primera hora de la tarde, cuando decenas de miles de usuarios han comenzado a preguntar en redes sociales si eran los únicos sin servicio de la aplicación.

La caída de WhatsApp ha afectado a toda España, aunque también se han podido leer en redes como X mensajes de otros países en los que planteaban las mismas preguntas. El chat de mensajería instantánea ha dejado de funcionar a partir de las 16:30 horas. Los mensajes no se podían enviar (ni recibir) desde la aplicación móvil, pero tampoco desde la versión web o la de escritorio.

La gran mayoría de incidencias se han registrado en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, según se desprende del mapa de Downdetector, web en la que los usuarios pueden reportar los problemas con ésta y otras aplicaciones.

Downdetector ha recibido, a partir de las 16:30 horas, 34.000 notificaciones del mal funcionamiento de WhatsApp, una cifra registrada en apenas 30 minutos. Mientras tanto, en otros territorios como Reino Unido, en el mismo espacio de tiempo, se han reportado 56.000 incidencias, un número algo más alto que en Italia, donde han sido 47.000.

La caída del servicio coincide con la incompatibilidad de WhatsApp con varios modelos de teléfonos móviles a partir de este sábado, 1 de marzo.

Por qué dejará de funcionar WhatsApp

Los móviles que se verán afectados son aquellos que no pueden actualizar su sistema operativo a los mínimos que exige la aplicación. WhatsApp requiere ahora esos mínimos por sus mejoras en seguridad y en rendimiento.

Tanto móviles con sistemas Android como otros con iOS se quedarán sin el servicio de WhatsApp en el caso de que no cuenten, al menos, con las versiones mínimas de Android 5.0 Lollipop (o superior) o iOS 12, respectivamente.

En qué móviles dejará de funcionar WhatsApp a partir del 1 de marzo

Estos son los teléfonos móviles en los que no se podrá usar WhatsApp al no soportar la versión mínima requerida del sistema operativo:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola : Moto G (primera generación), Razr HD, Moto E 2014

: Moto G (primera generación), Razr HD, Moto E 2014 HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V Apple: iPhone 5, iPhone 5c

La empresa propietaria de WhatsApp, Meta, ha confirmado que en estos dispositivos no se podrá acceder a las nuevas funciones de la aplicación. Al no poder actualizar el software, la seguridad de las comunicaciones se vería comprometida por no soportar las mejoras del cifrado ni otras nuevas herramientas de protección.